Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, bağımlılıkla mücadeleye büyük önem verdiklerini belirterek, belediye olarak gençleri kötü alışkanlıklardan...

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, bağımlılıkla mücadeleye büyük önem verdiklerini belirterek, belediye olarak gençleri kötü alışkanlıklardan ve bağımlılıklardan kurtarmak için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

1-7 Mart Yeşilay Haftası dolayısıyla Malatya Yeşilay Şube Başkanı İbrahim Keleş, beraberindeki heyet ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

"Hafta boyunca bilgilendirme çalışmaları yapacağız"

Ziyaret sırasında derneğin çalışmaları hakkında bilgiler veren İbrahim Keleş, hafta dolayısıyla çeşitli programlar düzenleyeceklerini dile getirerek, "Merkezi bazı yerlerde stantlar açarak bilgilendirme çalışmaları yapacağız, Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı okullarda bilgilendirme çalışmalarımız olacak. Aile Sağlığı Merkezlerinde, hastanelerimizde eğitim faaliyetlerinde bulunacağız. Ayrıca Genç Yeşilay Şubesi tarafından İnönü Üniversitesinde sempozyum programı yapılacak. Bu şekilde haftamızı dolu dolu geçirmek istedik. Yapacağımız bu çalışmalarda sizlerin de destek ve yardımlarını bekliyoruz" diye konuştu.

"Gençlerimizin ve çocuklarımızın korunması çok önemli"

Yeşilay Derneğinin güzel çalışmalar yaptığını belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, gençlerin ve çocukların kötü alışkanlıklardan korunmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Başkan Çakır, konuşmasında, Yeşilay Haftası'nı da kutlayarak, "Çocuklarımız yaşları itibariyle iyiyi ve kötüyü pek ayrıt edemiyor olabilir. Bu nedenle çocuklarımızın ve gençlerimizin zararlı alışkanlıklardan uzak durması için gerekli eğitimi muhakkak vermemiz gerekiyor. Yeşilay Derneğimiz kötü alışkanlıklarla bilinçli bir şekilde ilgilenmektedir. Kötü alışkanlıkların bırakılması, kötü ve zararlı alışkanlıkların gençlerimize anlatılması noktasında büyük bir sorumluluk içerisinde çalışıyorlar. Ayrıca teknolojinin gelişmesi ile birlikte son yıllarda internet ve sosyal medya bağımlılığı gençlerimizi hem toplumdan hem de ailelerinden uzaklaştırmaktadır. Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimizi her türlü kötü alışkanlıklardan ve bağımlılıklardan kurtarmak için çalışmalar yürütmekteyiz. Gençlerimizi ve çocuklarımızı spora, sanata yönlendirmek için yoğun bir gayret içerisindeyiz. Büyükşehir Belediyesi olarak Semt Konaklarında, Sanat Merkezinde, çok amaçlı sosyal tesislerde, Kernek Külliyesinde gençlerimize ve çocuklarımıza yönelik eğitimler veriyoruz. Ayrıca bu konuda Büyükşehir Belediyesi olarak Sivil Toplum Kuruluşlarına her zaman destek olmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Ziyaret sırasında, Yeşilay Malatya Şube Başkanı İbrahim Keleş, Belediye Başkanı Ahmet Çakır'ın koluna Yeşilay pazubandı taktı.