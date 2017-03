Van'ın İpekyolu İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, 1-7 Mart Yeşilay Haftası etkinlikleri çerçevesinde öğrencilerle bir araya geldiler.

Bostaniçi Berivan Kültür Merkezinde düzenlenen programda konuşan İlçe Sağlık Müdür Vekili Murat Yavuz Ladikli, Yeşilay Haftası münasebetiyle İpekyolu Belediyesinin himayelerinde, İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğünün katkıları ile yaptıkları "Madde Bağımlılığı ile Mücadele" konulu seminerin gençlere faydalı olmasını temenni etti. Murat Yavuz Ladikli, "Bilindiği üzere her yıl 1-7 Mart tarihleri arasında Yeşilay Haftasını kutluyoruz. Bu hafta vesilesi ile toplumun bağımlılık konusunda bilinç ve farkındalık düzeyini artırmak hedefiyle Türkiye'nin dört bir yanında çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Müdürlük olarak bu yıl "Sağlıklı Yaşam İçin Sen De Söz Ver" konseptiyle düzenlenen etkinlikler kapsamında bizlerde bugün bu salonda sizlerle bir araya geldik. Gençlik; milletlerin enerjisi, gücü ve geleceğidir. Gençlerimiz madde bağımlılığı gibi kötü olan olumsuz davranışlardan korunmak için; hayatı sevip, geleceğe ümitle bakmalı, dini ve milli kültür değerlerine inanmalı, güvenmeli, yaşamalı ve kötülükleri bırakıp iyiliklere yönelmelidir. Toplumun varlığında sağlam bir gelişme ancak, gençliğin her türlü problemleri çözüldüğü zaman gerçekleşir. Bu sebeple, bir toplumun gününü ve bilhassa geleceğini yok etmenin en kestirme ve tesirli yolu, gençliği dejenere etmektir" dedi.

Madde bağımlılığının toplumda en çok görülen ve günümüz gençliğinin temel problemleri arasında yer alan bir durum olduğunu ifade eden Ladikli, "Alkol ve uyuşturucu bağımlısı olan kişiler, aklını sağlıklı kullanamaz, karar verme ve muhakeme yeteneğini kaybeder. Bu maddeler, insanın psikolojisini bozar, kişiyi kavgacı yapar ve kendine, canına ve malına zarar verir hale getirir. Ailelerin parçalanmasına da yol açan içki, insanı geçimsiz, saldırgan, suça, kaza yapmaya ve cinayet işlemeye uygun hale getirir. Ne yazık ki, ülkemizde alkolü ilk deneme yaşının 12'ye, sigaraya başlama yaşının ise 9'a düştüğünü görüyoruz. Sigara bağımlılığı, dünyada her yıl 6 milyon insanın, yani her 10 saniyede bir insanın ölümüne yol açmakta, alkol bağımlılığında ise dünyada her yıl 320 bin genç, toplamda 2,5 milyon insann ölmektedir. Alkol bağımlılığı, dünyadaki cinayetlerin yüzde 85'ine, tecavüzlerin yüzde 50'sine, trafik kazalarının yüzde 60'ına, şiddet olaylarının yüzde 50'sine, kadına karşı şiddetin yüzde 70'ine neden olan kötü bir alışkanlıktır. Uyuşturucu bağımlılığı ise gelecek nesillerimizi tehdit eder hale gelmektedir" diye konuştu.

Günümüzde bu bağımlılıklara yenilerinin eklendiğini de dile getiren Ladikli, "Gençlerimiz "teknoloji bağımlılığı" dediğimiz bu bağımlılıkla televizyon, telefon, tablet ve bilgisayar karşısında ömür tüketmekte, yalnızlaşmaktadırlar. Evet, bütün bu bağımlılıklar, her şeyden önce Allah'ın insanlara bahşettiği akıl, irade, sağlık, zaman, mal ve servet gibi nimetleri hoyratça harcamasına sebebiyet vermekte, kendisine ve topluma zararlı bir birey haline gelmesine vesile olmaktadır. Unutmayalım ki bütün bu bağımlılıklar, illegal yapıların da oluşma zeminidir. Dinimizce yasaklanmış ve de her biri birer hastalık olan bu bağımlılık ve kötü alışkanlıklara hiç bulaşmamanız dileğiyle" şeklinde konuştu.

Program, Tuşba Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından verilen müzik şöleniyle son buldu.

Programa İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, İl Sağlık Müdür Yardımcısı Şebnem Kartal, İl Halk Sağlığı Müdürü Yakup İmren, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrullah Yavuzer de katıldı.