1.amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde 1932 Malatyagücü Fırtınası

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi A grubunda namağlup lider durumda bulunan ve ligin bitimine 3 hafta kala Play-Off'u garantileyen 1932 Malatyagücü,...

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi A grubunda namağlup lider durumda bulunan ve ligin bitimine 3 hafta kala Play-Off'u garantileyen 1932 Malatyagücü, Bölgesel Amatör Lig'e çıkmayı hedefliyor.

Sezon başında oluşturduğu güçlü kadroyla şampiyonluk parolasıyla yola çıkan kırmızı beyazlı takım, topladığı puanlar ve attığı gol sayısıyla bitime 3 hafta kala kıskandıran bir istatistiğe de imza attı. Attığı 41 gole karşın kalesinde 8 gol gören 1932 Malatyagücü, oynadığı 10 maçın 9'ununda galip gelirken, 1 maçta ise rakibiyle yenişemedi. 1932 Malatyagücü 1.Amatör Küme Büyükler Ligi'nin 11.haftasında Orduzuspor ile karşı karşıya gelecek. Play-Off'u garantiledikleri için futbolcularını ve teknik heyeti kutlayan 1932 Malatyagücü Kulüp Başkanı Aziz Yiğit, "Kulüp olarak sezon sonu mutlu sona ulaşmak istiyoruz. Gerçekten her şeyiyle örnek bir kulüp durumundayız" dedi.

"Altınordu yapılanmasına yakın bir yapı oluşturmak amacındayız"

Onursal Başkan Nurettin Uğur'un katkıları ile Bal Ligi hedefine ulaşma adına ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Kulüp başkanı Aziz Yiğit, "Kurumsal bir yapı için ilk etapta Bal ligine çıkmamız gerekiyor. Play-Off'u garantiledik ama işimiz bitmedi. Sonrasında tesisleşme ve kurumsallaşma adına Sayın Nurettin Uğur başkanımızın projeleri ile Altınordu yapılanmasına yakın bir yapı oluşturmak amacındayız. İnşallah bu amacımız uğruna önemli icraatları hayata geçireceğiz" diye konuştu.

"Futbolda her zaman çok parayla iş yapamazsınız"

Aziz Yiğit, geçmiş yıllarda yakaladıkları başarıyı devam ettirmek ve hedeflenen profesyonel lig özlemini gidermek için ellerinden geleni yaptıklarını da kaydederek, "Bu sezon oluşturduğumuz kadroyla bu ligde güzel işler yapabileceğimizi düşünüyorum. Her şeyden önce iyi bir sinerji yakaladık. Malatya futboluna bir profesyonel takım kazandırma mücadelemiz sonuna kadar sürecek. Futbolda her zaman çok parayla iş yapamazsınız. Bazen de tecrübe, bilgi ve birikim de gerekir" şeklinde konuştu.