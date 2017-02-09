  • BIST 88.830
  • Altın 146,268
  • Dolar 3,6908
  • Euro 3,9358
  • Samsun 6 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 9 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 8 °C
  • Sinop 3 °C
  • Giresun 7 °C
  • Amasya 12 °C
  • Rize 8 °C
  • Trabzon 8 °C
  • LOCALARA BÜYÜK İLGİ BEKLENİYOR
  • KARADENİZ İMAMI MEB'DE ÇALIŞMIŞ
  • Mart ayına gelmeden 'yolcu ve yük' kaçtı
  • LOCALARA BÜYÜK İLGİ BEKLENİYOR
  • KARADENİZ İMAMI MEB'DE ÇALIŞMIŞ
  • Mart ayına gelmeden 'yolcu ve yük' kaçtı
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

1.amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde Önemli Hafta

» »
1.amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde Önemli Hafta
A grubunda namağlup lider durumda bulunan 1932 Malatyagücü bu hafta lig üçüncüsü Malatyaspor'u ağırlayacak.

A grubunda namağlup lider durumda bulunan 1932 Malatyagücü bu hafta lig üçüncüsü Malatyaspor'u ağırlayacak.

Etkili oyuncularını devre arası kaybeden Malatyaspor'u yenmesi halinde 1932 Malatyagücü play offa kalmayı garantileyecek.

B grubunun yenilgisiz lideri Hekimhan Belediyesi Girmanaspor ise kendi sahasında Hekimhan İlçe Stadı'nda grup üçüncüsü Ataköyspor ile karşı karşıya gelecek. Girmanaspor, Ataköy'ü yenmesi halinde rakibi ile arasındaki puan farkını 9 a çıkararak kalan 3 hafta öncesi adını play offa yazdıracak.

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Ligi'nde 11. haftanın karşılaşmalarının programı şöyle:

Arguvan Belediyespor - Sanayispor, Orduzuspor - 1966 M. Gençlik Spor, Kaldırımgücü - Battalgazi Belediyespor, Telekomspor - Demirspor, Adafı Kartalspor - Doğanşehir Belediyespor, Malatyaspor - 1932 Malatyagücü, Akçadağspor - 44 Malatyaspor, H.Han Bld. Girmanaspor - Ataköyspor

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Selçuk’ta Zehir Tacirlerine Darbe: 5 Gözaltı09 Şubat 2017 Perşembe 17:28
  • 1.amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde Önemli Hafta09 Şubat 2017 Perşembe 17:28
  • Erzurum’da Pkk/kck Üyesi 3 Kişi Yakalandı09 Şubat 2017 Perşembe 17:28
  • Öğrenciler Haklarını Oyun Oynayarak Öğrendiler09 Şubat 2017 Perşembe 17:23
  • Üniversiteden Elbeyli Ortaokulu’na Bilgisayar Desteği09 Şubat 2017 Perşembe 17:23
  • 3 Tır Dolusu Yardım Halep’e Gönderildi09 Şubat 2017 Perşembe 17:18
  • Başkan Keleş Çöp Tesisi Hakkında Konuştu09 Şubat 2017 Perşembe 17:18
  • Başkan Haluk Alıcık, Hizmetlerini Anlattı09 Şubat 2017 Perşembe 17:18
  • Yukarı Çolaklı Mahallesinde Stabilize Ve Çevre Düzenleme Çalışması Yapıldı09 Şubat 2017 Perşembe 17:18
  • Büyükşehir Pentex Fuarında Kutnu Standı Açtı09 Şubat 2017 Perşembe 17:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti