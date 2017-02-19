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1.amatör Küme Büyükler Ligi’nde Kaldırımgücü Küme Düşen İlk Takım Oldu

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1.amatör Küme Büyükler Ligi’nde Kaldırımgücü Küme Düşen İlk Takım Oldu
Malatya 1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde alt lige düşen ilk takım belirlendi.

Malatya 1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde alt lige düşen ilk takım belirlendi.

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde oynanan 12.haftada Adafı Kartalspor'a 8-0'lık farklı skorla kaybeden Kaldırımgücü, 1.Amatör kümeden alt lige düşen ilk takım oldu.1966 Malatya Gençlikspor ise bitime 2 hafta kala play-offlara kalmayı garantiledi. 1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'ne oynanan 12.hafta maçlarında alınan toplu sonuçlar şöyle oldu:

"Malatya Sanayispor: 1 - Hekimhan Belediye Girmanspor: 0, Akçadağspor: 1 - Telekomspor:4, Demirsporspor: 1 - Arguvanspor: 0, Doğanşehir Belediyespor: 3 - Malatyaspor: 2, 1966 Malatya Gençlikspor: 5 - Battalgazi Belediyespor:2, 1932 Malatyagücü: 2 - Orduzuspor:1."

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