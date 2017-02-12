1.amatör Küme Büyükler Ligi’nde Liderler Haftayı Kayıpsız Geçti

Malatya 1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'ne oynanan 11.hafta maçlarıyla devam edildi.
Lider takımların haftayı galibiyetle tamamladığı 1.amatörde haftanın en farklı galibiyetine Malatyaspor'u 8-1 mağlup eden 1932 Malatyagücü takımı imza attı.
1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'ne oynanan 11.hafta maçlarında alınan toplu sonuçlar şöyle oldu:
"Orduzuspor : 1 1966 Malatya Gençlikspor : 2, Adafı Kartalspor :2 - Doğanşehir Belediyespor: 1, Malatyaspor :1 - Malatyagücü: 8, Akçadağspor: 0 - 44 Malatyaspor:4, Hekimhan Belediyesi Girmanaspor : 3 Ataköyspor :0, Malatya Telekomspor:0 - Demirspor:6, Arguvan Belediyespor: 1 Sanayispor: 0, Kaldırımgücü:0 - Battalgazi Belediyespor:2."
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