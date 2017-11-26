1.amatör Küme Büyükler Ligi’nde Yeni Sezon Başladı

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Ligi oynanan 1. Hafta müsabakalarıyla başladı.

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Ligi oynanan 1. Hafta müsabakalarıyla başladı. İlk hafta müsabakaları büyük bir çekişmeye sahne olurken, haftanın en farklı galibiyetini Malatyaspor'u 6-1 yenen Battalgazi Belediyespor elde etti.

Amatör Küme Büyükler Ligi'nde alınan toplu sonuçla şöyle:

"A Grubu: Battalgazi Belediyespor: 6 - Malatyaspor:1, Malatya Sanayispor: 0 - Pütürge Belediyespor:2, Hekimhan Girmanaspor: 0 - Malatya Demirspor: 0, Kale Gençlerbirliği:1 - 1966 Malatya Gençlikspor: 3.

B Grubu: Ataköyspor:2 - Adafı Kartalspor:1, Arguvan Belediyespor: 3 - Darendespor:0, Doğanşehir Belediyespor: 3 - Orduzuspor:2."