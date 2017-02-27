1.amatör Ligde 13. Hafta Maçları Hafta Sonunda Oynandı

Nevşehir 1. Amatör Ligde 13.hafta müsabakaları hafta sonunda oynanan maçlar ile tamamlandı.
1.amatör ligde hafta sonunda oynanan müsabakalarda sporseverler oynanan 5 maçta 20 gol izlerken A grubunda Çat Gençlikspor, B grubunda ise Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Gençlikspor kulübü liderliğini sürdürdü.
1. Amatör Ligde hafta sonunda oynanan müsabakalar sonrasında, NEHÜ:3 Kapadokya Nevşehirspor:0, Suvermez Kalespor:3 Derinkuyugücü:2, Ürgüpspor:1 Kaymaklıspor:2, Gülşehir Belediyespor:2 Telekomspor:3, Görespor:1 Avanosspor:3 sonuçları elde edilirken Çat Gençlikspor ve Kapadokya Göremespor haftayı bay geçiren takımlar oldu.
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