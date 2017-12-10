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1 Ay Önce Kayıp Olan Şahıs Bulundu

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1 Ay Önce Kayıp Olan Şahıs Bulundu
Konya'da 1 ay önce hakkında polise kayıp müracaatında bulunulan bir kişi tek başına kaldığı boş dükkanda ölü bulundu.

Konya'da 1 ay önce hakkında polise kayıp müracaatında bulunulan bir kişi tek başına kaldığı boş dükkanda ölü bulundu.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Taşkale Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 yıllığına kiraladığı boş bir dükkanda tek başına yaşayan Muhammer Sencer'den (50) uzun süre haber alamayan yakınları karakola giderek 1 ay önce kayıp müracaatında bulundu. Yakınları bugün Sencer'in kaldığı dükkana kontrol için geldiğinde içeriden gelen kokudan şüphelenerek durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, çilingir yardımıyla içeriye girdi ve Muhammer Sencer'in cansız bedeniyle karşılaştı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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