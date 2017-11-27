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1. Biga Belediyesi Kitap Fuarı Açıldı

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1. Biga Belediyesi Kitap Fuarı Açıldı
Çanakkale'nin Biga Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen kitap fuarının ilki Atatürk Kültür Merkezi'nde açıldı.

Çanakkale'nin Biga Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen kitap fuarının ilki Atatürk Kültür Merkezi'nde açıldı.

Biga Belediye Başkanı İsmail Işık açılışta yaptığı konuşmada, 3 Aralık Pazar günü sona erecek olan kitap fuarına 27 yayınevi ve 45 yazarın katılacağını söyledi. Fuarda İlber Ortaylı, Banu Avar, İhsan Eliaçık, Osman Pamukoğlu, Ergun Poyraz, Hanefi Avcı, Hıfzı Topuz, Cihan Demirci, Kemal Ulusu, Suat Özkan, Hasan Ali Toptaş gibi ünlü isimlerin de yer alacağını ifade eden Işık, "Mutlu insanların şehri Biga'mızı kültür ve sanat anlamında da ileri taşımak için ciddi çalışmalar gerçekleştiriyoruz. İlçemizde çok sayıda ünlü sanatçıyı ağırladık. Tiyatrolara, konserlere, imza günlerine, konferanslara, söyleşilere ev sahipliği yaptık. Fuar süresince ülkemizin önde gelen yayınevleri kitapseverlerin hizmetinde olacak. Fuarımıza özel indirimler ile daha çok kitap okuma imkanı ortaya çıkacak. Kitaplarıyla geniş okuyucu kitlesine hitap eden çok sayıda kaliteli yazarımız, imza günleri ve söyleşilerde okurlarıyla buluşacaklar. Ziyaretçiler, birbirinden değerli yazarlarla sohbet etme, zaman geçirme ve kitap imzalatma şansına sahip olacaklar. Fuar boyunca Bigalı kitapseverler, kitaplarla bol bol zaman geçirecekler" dedi.

Konuşmaların ardından fuar alanı gezildi. Yazar Hıfzı Topuz okurları ile söyleşide bir araya geldi.

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