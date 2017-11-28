Bingöl Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün destekleri, Bingöl Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 1. Bingöl Uluslararası Kısa...

1.Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali başladı.

Bingöl Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün destekleri, Bingöl Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 1. Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali başladı. 4 gün sürecek olan festivalin açılışı Bingöl Üniversitesi Kongre Merkezinde gerçekleşti. Açılışa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl Valisi Ali Mantı, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun, birçok yönetmen, oyuncu ve ünlü pop sanatçısı Göksel katıldı.

Bingöl'de bu yıl ilki gerçekleştirilen 1.Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali'nin önemine ve sinemaya vurgu yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Sinema sanatı birçok sanatı içinde barındıran bir alandır. Müziğinden görselliğine birçok unsuru sesiyle, renkleriyle bir araya getiren, edebiyatıyla, senaryosuyla bütünleştiren çok sanatlı bir alandır sinema. Sinemanın son yüzyıldır gerek dünyaya gerek ülkemize nasıl damgasını vurduğunu biliyoruz. Televizyon ve sosyal medya ne kadar gelişirse gelişsin sinemanın yeri gerçekten ayrıdır. Farklı gelişimlerle birlikte sinema, dünyamızın, insanlığın, ülkemizin çok önemli bir alanı olmaya devam ediyor" dedi.

Bir ülkenin kalkınması için sinema ve kültürün de olması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Bir ülkenin ve toplumun kalkınması sadece ekonomiyle fiziki gelişmeyle sağlanmaz. Kültürel anlamda gelişmemiş bir toplum, ne bağımsız olabilir ne de gerçek anlamda gelişmiş bir toplum haline gelebilir. Bunun da yolu, kültür ve sanatın ilerletilmesidir. Dünya'da sadece silahlarla, ordularla ülkeler işgal edilmiyor. Bazı güçler bir taraftan hayallerimizi işgal ediyor. Biz buna müsaade etmemeliyiz. Hayallerimizin işgal edilmesine, kültür emperyalizmine karşı hep birlikte direnmeliyiz. Bunu sadece Türkiye ve Bingöl olarak söylemiyorum. Bütün insanlık olarak söylüyorum. Farklılıklarımızı zenginlik olarak yaşamalıyız. Sinema insanlığın sineması olmalıdır" diye konuştu.

Böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarından dolayı memnun olduklarını dile getiren Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, "Benim açımdan da önemli bir an. Bu tür programların hem üniversitemizde hem de ilimizde gerçekleşmesi çok önemli. Bu bir başlangıç, dilerim bundan sonrası daha iyi daha güçlü daha etkili bir şekilde olur. Sinema bir sanattır. Biz çoğu şeyi sinemalar ve filmler üzerinden görüyoruz" şeklinde konuştu.

Sanatın insan hayatındaki önemine vurgu yapan Belediye Başkanı Yücel Barakazi ise, "Sanat yaşamsal bir özelliğe sahiptir. O olmadan insanlar yaşayamazlar. Sanat yaşamın aynasıdır. Sanat, yaşamı yönlendiren, kurgularla dolu ve kurgular üzerine kurulmuş gerçeği olması ya gerektiği şekilde göstermeye çalışan yâda olduğu gibi yansıtan önemli bir araçtır" diye kaydetti.

Festival ünlü pop sanatçısı Göksel konseriyle devam etti.