1 Dakikalığına Engelli Oldular

Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanlığı tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, "1 Dakika Engelli Olur Musun" etkinliği düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanlığı tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, "1 Dakika Engelli Olur Musun" etkinliği düzenlendi.

Vatandaşlar engellilerle empati kurmak için bir dakikalığına engelli oldu. Etkinlik kapsamında Kızılay'a kan bağışı ve İl Sağlık Müdürlüğüne ise organ bağışı yapıldı. Engelliler Daire Başkanı Yusuf Çelebi beraber yaşama kültürünü yakalamaları gerektiğini belirterek, "Farkındalık olursa engellilik zor değil, eğer cadde ve sokakları uygun hale getirirseniz, engellilik sadece bir organ eksikliği olur. Yeter ki beraber yaşama kültürünü yakalayalım. Empati yapalım" dedi.

"Engellilerimizin hayatını kolaylaştırmak için mücadele ediyoruz"

AK Parti Sosyal Politikalar Gaziantep İl Başkanı Ayşenur Mirkelam engelliliğin çok zor bir durum olduğunu söyleyerek, "Engellilik gerçekten çok zor. Fakat bizde onların hayatını kolaylaştırmak için elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Başkanımızla görme engelli bir vatandaşlarımızla empati kurmaya çalıştık. Gerçekten zor. Organlalrımızı bağışladık. Herkesi organ bağışına çağırıyoruz. Vatandaşlarımız duyarlı olsun. Caddelerde engellilerimiz için yapılan yollara arabalarını park etmesinler" diye konuştu.

Gaziantep Fiziksel Engelliler Derneği Başkanı İbrahim Oğul ise Daire Başkanı Yusuf Çelebi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e oluşturdukları farkındalıktan dolayı teşekkür etti.

AK Parti Sosyal Politikalar İl Başkanı Ayşenur Mirkelam ve Engelliler Daire Başkanı Çelebi organ bağış formunu doldurarak organ bağışında bulundu.