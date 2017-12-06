  • BIST 105.979
  • Altın 156,891
  • Dolar 3,8562
  • Euro 4,5539
  • Samsun 6 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 3 °C
  • İzmir 8 °C
  • Ordu 8 °C
  • Sinop 6 °C
  • Giresun 8 °C
  • Amasya 5 °C
  • Rize 7 °C
  • Trabzon 7 °C

1 Dakikalığına Engelli Oldular

» »
1 Dakikalığına Engelli Oldular
Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanlığı tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, "1 Dakika Engelli Olur Musun" etkinliği düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanlığı tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, "1 Dakika Engelli Olur Musun" etkinliği düzenlendi.

Vatandaşlar engellilerle empati kurmak için bir dakikalığına engelli oldu. Etkinlik kapsamında Kızılay'a kan bağışı ve İl Sağlık Müdürlüğüne ise organ bağışı yapıldı. Engelliler Daire Başkanı Yusuf Çelebi beraber yaşama kültürünü yakalamaları gerektiğini belirterek, "Farkındalık olursa engellilik zor değil, eğer cadde ve sokakları uygun hale getirirseniz, engellilik sadece bir organ eksikliği olur. Yeter ki beraber yaşama kültürünü yakalayalım. Empati yapalım" dedi.

"Engellilerimizin hayatını kolaylaştırmak için mücadele ediyoruz"

AK Parti Sosyal Politikalar Gaziantep İl Başkanı Ayşenur Mirkelam engelliliğin çok zor bir durum olduğunu söyleyerek, "Engellilik gerçekten çok zor. Fakat bizde onların hayatını kolaylaştırmak için elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Başkanımızla görme engelli bir vatandaşlarımızla empati kurmaya çalıştık. Gerçekten zor. Organlalrımızı bağışladık. Herkesi organ bağışına çağırıyoruz. Vatandaşlarımız duyarlı olsun. Caddelerde engellilerimiz için yapılan yollara arabalarını park etmesinler" diye konuştu.

Gaziantep Fiziksel Engelliler Derneği Başkanı İbrahim Oğul ise Daire Başkanı Yusuf Çelebi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e oluşturdukları farkındalıktan dolayı teşekkür etti.

AK Parti Sosyal Politikalar İl Başkanı Ayşenur Mirkelam ve Engelliler Daire Başkanı Çelebi organ bağış formunu doldurarak organ bağışında bulundu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bangladeş’ten Dönen Başkan Doğan Mahalle Gezilerine Başladı06 Aralık 2017 Çarşamba 14:13
  • Kıbrıs Gazisi Muhammer Onay Askeri Törenle Son Yolculuğuna Uğurlandı06 Aralık 2017 Çarşamba 14:08
  • 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Sgm’de Kutlandı06 Aralık 2017 Çarşamba 14:08
  • Gebzeliler Rasulallah Sevgisinde Buluştu06 Aralık 2017 Çarşamba 14:08
  • Müsiad’dan Battalgazi Kaymakamı Abdul Kadir Duran’a Ziyaret06 Aralık 2017 Çarşamba 13:58
  • Mhp’nin Kadın Vekillerinden Gaziantep Çıkarması06 Aralık 2017 Çarşamba 13:53
  • Yeşilçam’ın Efsanesi Ediz Hun: “Mutluluğun Yegâne Yolu Paylaşmaktır”06 Aralık 2017 Çarşamba 13:53
  • Siverek’te Engelliler Gönüllerince Eğlendi06 Aralık 2017 Çarşamba 13:43
  • İha’dan Rektör Kar Ve Belediye Başkanı Özkan’a Ziyaret06 Aralık 2017 Çarşamba 13:38
  • Bilecik Belediyesinin 2018 Yılı Bütçesi 82 Milyon Lira Olarak Kabul Edildi06 Aralık 2017 Çarşamba 13:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti