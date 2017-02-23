1 Gecede 15 Evi Soydular

Kütahya'da, 15 evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kütahya'da, 15 evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezine yaklaşık 16 kilometre uzaklıktaki kaplıcalarıyla ünlü Yoncalı Mahallesinde yaşayan Murat Can, jandarmaya garajındaki motosikletinin ve bazı eşyalarının çalındığını bildirdi. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri, evdeki güvenlik kamerasının görüntülerinden motosikleti çalan 3 şüphelinin eşkalini ve parmak izlerini tespit etti. Yapılan çalışma sonucu şüphelilerin yazlık olarak kullanılan bir evde saklandıklarını belirleyen jandarma ekipleri adrese operasyon düzenledi. Kaçmaya çalışan şüpheliler D.A, H.A. ve I.D. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, televizyonlar, çeşitli elektronik eşyalar, ev gereçleri ile çalınan motosiklet bulundu.

Yazlık evlerinin soyulduğunu öğrenen çok sayıda vatandaş ise Yoncalı Jandarma Komutanlığına geldi. Evinden inşaat malzemesi çalınan İsmail Can isimli vatandaş, "Benim komşum olan ve kimsenin oturmadığı evden elektronik malzeme çalan bu kişiler, evde yemek yapıp yemişler. Ayrıca evdeki buzdolabında bulunan tüm yiyecekleri de alıp götürmüşler. Bu şahıslar bu kadar pişkin ve korkusuzlar" diye konuştu.

Güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenen şüphelilerin sorgularında, bir gecede 15 evden hırsızlık yaptıklarını söyledikleri öğrenildi.