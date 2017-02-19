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1 Kişinin Yanarak Öldüğü Kazada Kaçan 3 Kişi Yakalandı

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1 Kişinin Yanarak Öldüğü Kazada Kaçan 3 Kişi Yakalandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu alev topuna dönen araçta bir kişinin yanarak öldüğü ve bir kişinin de yaralandığı...

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu alev topuna dönen araçta bir kişinin yanarak öldüğü ve bir kişinin de yaralandığı kazanın ardından kaçan sürücü ve 2 arkadaşı yakalandı.

Kaza, Çerkezköy-Çorlu yolu üzerinde Ergene ilçesi sınırları içerisinde kalan Yulaflı Mahallesi mevkiinde meydana gelmişti. M.D. hakimiyetindeki 59 ZV 989 plakalı otomobil, önünde seyreden Sevinç Albayrak yönetimindeki 59 FH 946 plakalı otomobile çarpmıştı. Çarpmanın şiddeti ile savrulan her iki araç da bir anda alev topuna dönmüştü. Kazada sürücü Sevinç Albayrak çevredekilerin yardımıyla ağır yaralı olarak araçtan çıkarılıp ambulansla hastaneye kaldırılırken, otomobilde bulunan eşi Ender Albayrak ise yanarak hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından kaçan 3 kişi yakalandı. Korktukları için kaçtıkları iddia edilen otomobilin sürücüsü M.D. ve arkadaşları G.M. ile S.Ç. polis ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen 3 kişiden otomobilin sürücüsü M.D. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, kazada kendisiyle aynı otomobilde bulunan G.M. ve S.Ç. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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