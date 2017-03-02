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1 Mart Havalimanı Güvenlik Memurları Günü Kutlaması

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1 Mart Havalimanı Güvenlik Memurları Günü Kutlaması
1 Mart Havalimanı Güvenlik Memurları Günü Gaziantep'te bir dizi etkinliklerle kutlandı.

1 Mart Havalimanı Güvenlik Memurları Günü Gaziantep'te bir dizi etkinliklerle kutlandı.

Havalimanlarında görev yapan Koruma Güvenlik Memurları tarafından 3 Ağustos 2012 tarihinde kurulan Sivil Havalimanları Koruma ve Güvenlik Memurları Dayanışma Derneği ( SİHA-GÜVDER) tarafından ilan edilen 1 Mart Havalimanı Güvenlik Memurları Günü, Gaziantep Havalimanı Temsilciliği tarafından yapılan geniş katılımlı bir organizasyonla kutlandı. Kutlama programına Havalimanı Mülki İdare Amiri Turgay Ergin, Gaziantep Havalimanı Başmüdürü Alaattin Kırcı, emniyet şube müdür, yardımcıları ve havalimanı çalışanı güvenlik memurları katıldı.

SİHA-GÜVDER Gaziantep Havalimanı Temsilcisi Hasan Yılgın. bu anlamlı günde kendilerini yalnız bırakmayan katılımcılara teşekkür etti.

1 Mart Havalimanı Güvenlik Memurları Günü Kutlaması

1 Mart Havalimanı Güvenlik Memurları Günü Kutlaması

1 Mart Havalimanı Güvenlik Memurları Günü Kutlaması

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