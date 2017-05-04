  • BIST 93.038
  • Altın 140,273
  • Dolar 3,5541
  • Euro 3,8950
  • Samsun 12 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 12 °C
  • İzmir 18 °C
  • Ordu 12 °C
  • Sinop 13 °C
  • Giresun 14 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 17 °C
  • Trabzon 13 °C

1 Mayıs’ı Provoke İddiasıyla Gözaltına Alınan 7 Kişi Tutuklandı

» »
1 Mayıs’ı Provoke İddiasıyla Gözaltına Alınan 7 Kişi Tutuklandı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarını provoke edecekleri iddiasıyla gözaltına alınan terör örgütü DHKP-C bağlantılı yapıya mensup 7 kişi...

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarını provoke edecekleri iddiasıyla gözaltına alınan terör örgütü DHKP-C bağlantılı yapıya mensup 7 kişi tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP-C bağlantılı "Gençlik Federasyonu" adlı yapı ve bir yayın organı organına yönelik "provokasyon" istihbaratı üzerine geçtiğimiz günlerde operasyon düzenlemişti. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü provoke edeceği bilgisi üzerine çalışma başlatan polis, baskınlarda H.S., M.M.D., S.B., T.S., H.P., E.K. ve Z.A. adlı zanlıları yakalayarak gözaltına almıştı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim Meydanı'nda yasadışı pankart açtığı gerekçesi ile gözaltına alınan Ö.Ç. ve D.A. adlı kişiler ise adli kontrol şartı ile savcılık tarafından salıverildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Okmeydanı’nda Trafik Kazası: 2 Yaralı04 Mayıs 2017 Perşembe 23:38
  • Muş’ta Terör Operasyonu: 6 Gözaltı04 Mayıs 2017 Perşembe 23:23
  • Kazadan Yaralı Kurtuldu, Yardım Beklerken Otomobilin Altında Kaldı04 Mayıs 2017 Perşembe 23:23
  • Nişanlısından Ayrıldı, İntihara Kalkıştı04 Mayıs 2017 Perşembe 23:18
  • Doluya Tutulan Rus Paraşütçü Ormanlık Alana Düştü04 Mayıs 2017 Perşembe 22:48
  • 14 Yaşındaki Çocuk Tartıştığı Arkadaşını Av Tüfeğiyle Öldürdü04 Mayıs 2017 Perşembe 21:13
  • Tunceli’de Yakalanan Teröristlerden 5’i Tutuklandı04 Mayıs 2017 Perşembe 21:13
  • Dereye Düşen 2 Kişi Son Anda Kurtarıldı04 Mayıs 2017 Perşembe 20:58
  • 14 Yaşındaki Çocuk Tüfekle Oynarken Arkadaşını Kafasından Vurdu04 Mayıs 2017 Perşembe 20:53
  • Belediye Başkanını Silahla Yaralayan Zanlı Yakalandı04 Mayıs 2017 Perşembe 20:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti