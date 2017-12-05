1 Oy Farkla Başkan Seçildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aslanapa İlçe Başkanlığı için yapılan seçimde, eski başkan Abdullah Yılmaz'ı 1 oyla geçen Tuncay Tunçel, başkan seçildi.
Aslanapa CHP ilçe binasında yapılan seçime, Kütahya CHP İl Başkanı Dr. Zeliha Aksaz Şahbaz, delegeler ve partililer katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kongrede, divan kurulu oluşturulduktan sonra CHP eski İlçe başkanı Abdullah Yılmaz çalışmaları hakkında bilgi aktardı.
İki adayın girdiği seçimde 31 delege oy kullandı. 16 oy alan Tuncay Tunçel 15 oy alan Abdullah Yılmaz'ı 1 oyla geçerek yeni başkan oldu.(YD-EFE)
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