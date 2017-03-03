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1 Saatte Bembeyaz Dişler

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1 Saatte Bembeyaz Dişler
VM Medical Park Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği Diş Hekimi H. Emre Harbalioğlu, 'ofis beyazlatma' yöntemi ile 1 saatte dişlerin bembeyaz hale getirilebildiğini söyledi.

Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği Dent. H. Emre Harbalioğlu diş beyazlatmayla ilgili, "Sağlıklı,daha beyaz gülüşün özgüveni arttırdığı günümüzde kabul edilen bir gerçektir. Diş formları güzel ve doğal,çapraşıklık olmayan fakat rengi kötü olan dişler istenilen görüntüyü vermemektedir. Bu durumlarda yapılacak en güzel şey diş beyazlatma yöntemidir. Ofis beyazlatma ve ev beyazlatma yöntemleri kullanılırken bu tamamen hekimin tercihine bağlıdır. Ofis beyazlatma yöntemi tamamen hekimin kontrolünde yapıldığı için başarı yüzdesi de artmaktadır" diye konuştu.

Dent. Harbalioğlu, "Yaklaşık 1 saatlik süren seans sonrasında en az 2 ton açılma sağlanabilirken hastaların işlem sonrasında dikkat etmesi gerekmektedir. Sigara kullanan, çay & kahve tüketimi fazla olan hastalarda beyazlatma önerilmez çünkü başarı yüzdesi ister istemez düşmektedir. Özellikle beyazlatma işlemi yapıldıktan sonra 3 gün boyunca boyalı gıdaların tüketilmesi önerilmez. Ortalama olarak beyazlatma işleminin dayanıklığı 18 aya yakın bir süredir. Tabii ki bu süre hastaların yeterli ağız bakımı yapmalarına ve diyetlerine dikkat etmelerine bağlıdır" dedi.

Diş beyazlatmadan sonraki süreçle ilgili ise, "Diş beyazlatma sonrasında hassasiyete karşı hassasiyet gidericiler kullanılabilir.Yeni nesil beyazlatma ajanlarında diş yüzeyini onarıcı ve koruyucu materyaller de kullanılmaktadır. Böylelikle aşındırıcı etki olmadan beyazlatma yapılmakta ve diş yüzeyine zarar verilmemektedir. Ayrıca geçmiş dnemlerdeki kadar hassasiyet olmadığı için süreç daha konforlu geçmektedir. Beyazlatma işleminin başarısı ve sağlıklı sonuç alınması için hekim kontrolünde yapılmasını hastalarımıza öneriyoruz" şeklinde bilgi verdi.

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