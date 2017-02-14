  • BIST 88.082
  • Altın 144,084
  • Dolar 3,6543
  • Euro 3,8657
  • Samsun 3 °C
  • İstanbul 1 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 8 °C
  • Ordu 2 °C
  • Sinop 2 °C
  • Giresun 3 °C
  • Amasya 2 °C
  • Rize 2 °C
  • Trabzon 3 °C
  • İlk formayı Cumhurbaşkanı Erdoğan alacak
  • SAMGAZ'ın tüm uyarılarına rağmen...
  • Efsane Başkan Uyanık'tan videolu destek
  • İlk formayı Cumhurbaşkanı Erdoğan alacak
  • SAMGAZ'ın tüm uyarılarına rağmen...
  • Efsane Başkan Uyanık'tan videolu destek
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

1 Tır Yardım Halep İçin Yola Çıktı

» »
1 Tır Yardım Halep İçin Yola Çıktı
Nata Vega Alışveriş Merkezinden Halep kentindeki yardıma muhtaç Suriyeliler için "Halep için el ele" sloganıyla başlatılan yardım kampanyası kapsamında...

Nata Vega Alışveriş Merkezinden Halep kentindeki yardıma muhtaç Suriyeliler için "Halep için el ele" sloganıyla başlatılan yardım kampanyası kapsamında gıda, giyim malzemesi ile dolu 1 tır dualarla yola çıktı.

Suriye'nin Halep kentindeki yardıma muhtaç Suriyeliler için "Halep için el ele" sloganıyla yardım kampanyası başlatan Nata Vega Alışveriş Merkezi 1 tır insani yaşam malzemesi bugün yola çıktı. Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül de kampanyaya katıldı.

Nata Vega Alışveriş Merkezi Müdürü Tahir Çelik, bu tür aktivitelerin devamının geleceğini söyledi. Çelik, "Halep'te ki kardeşlerimize yardım kampanyamız var. Belediye Başkanımız Mesut Akgül ile birlikte bir uğurlama töreni hazırladık. Bu törenle birlikte malzemelerimiz yola çıkıyor. İnşallah yerine varır. Bir faydasını görürler. Bu kampanyaların benzerlerini yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül ise, "Halep'te, Suriye'de mazlumların ciddi şekilde ihtiyaçları var. Çok farklı etkinliklerle buralara yardımlar gönderiliyor. Hükümetimiz bu konuda çok ciddi destek veriyor. Belki hiçbir devletin karşılayamayacağı şekilde bir yükü karşılıyor. Bizlerde buna destek veriyoruz. Bugünde bunun bir örneğini göndereceğiz. Bugüne kadar toplam 7 tır gönderdik. Bugünde Nata Vega Alışveriş Merkezinin yöneticilerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum. İçerisinde oradaki insanların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kıyafetten battaniyeye kadar birçok malzemeyi bir araya getirmişler. İnşallah dualarla onları da uğurlayacağız. Biz şuna inanıyoruz, bizim önderimiz "komşusu açken tok yatan bizden değildir" diyor. Orada bir mazlum kardeşimiz eğer üşüyorsa, mazlum kardeşimizin sofrasında bir lokma ekmek yoksa bizim onlarla lokmamızı paylaşmamız, onların üşümelerini engellememiz gerekiyor. Bu anlamda duyarlı bir çalışma gerçekleşti. Türk Kızılay'ı ile birlikte organize edildi. Bugün buradan bu yardım tırlarını da uğurlamış olacağız" ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Adana’da Animasyonlu Sevgililer Günü Kutlaması14 Şubat 2017 Salı 16:53
  • Sevgililer Gününde İkiz Bebek Sevinci14 Şubat 2017 Salı 16:48
  • Göl Üzerindeki Adaya Yürüyerek Gidiyorlar14 Şubat 2017 Salı 16:48
  • Terör Saldırısına Uğrayan Okula Yardım14 Şubat 2017 Salı 16:43
  • Sevgililer Günü’nde Buz Pistinde Nikah Kıydılar14 Şubat 2017 Salı 16:33
  • Whatsapp’a Gelen İhbarla Onun Da Bir Evi Oldu14 Şubat 2017 Salı 16:33
  • Bolu’da 9 Çift ‘Sevgililer Günü’nde ‘Evet’ Dedi14 Şubat 2017 Salı 16:28
  • Osmanlı Hanedanı Üyesi Bülent Osman Son Yolculuğuna Uğurlandı14 Şubat 2017 Salı 16:28
  • Suruç Katliamıyla İlgili Takipsizlik Kararı Sonrası Avukatlar İtiraza Hazırlanıyor14 Şubat 2017 Salı 16:18
  • Osmanlı Hanedan Üyesi Bülent Osman İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı14 Şubat 2017 Salı 16:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti