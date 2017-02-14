1 Tır Yardım Halep İçin Yola Çıktı

Nata Vega Alışveriş Merkezinden Halep kentindeki yardıma muhtaç Suriyeliler için "Halep için el ele" sloganıyla başlatılan yardım kampanyası kapsamında...

Nata Vega Alışveriş Merkezinden Halep kentindeki yardıma muhtaç Suriyeliler için "Halep için el ele" sloganıyla başlatılan yardım kampanyası kapsamında gıda, giyim malzemesi ile dolu 1 tır dualarla yola çıktı.

Suriye'nin Halep kentindeki yardıma muhtaç Suriyeliler için "Halep için el ele" sloganıyla yardım kampanyası başlatan Nata Vega Alışveriş Merkezi 1 tır insani yaşam malzemesi bugün yola çıktı. Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül de kampanyaya katıldı.

Nata Vega Alışveriş Merkezi Müdürü Tahir Çelik, bu tür aktivitelerin devamının geleceğini söyledi. Çelik, "Halep'te ki kardeşlerimize yardım kampanyamız var. Belediye Başkanımız Mesut Akgül ile birlikte bir uğurlama töreni hazırladık. Bu törenle birlikte malzemelerimiz yola çıkıyor. İnşallah yerine varır. Bir faydasını görürler. Bu kampanyaların benzerlerini yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül ise, "Halep'te, Suriye'de mazlumların ciddi şekilde ihtiyaçları var. Çok farklı etkinliklerle buralara yardımlar gönderiliyor. Hükümetimiz bu konuda çok ciddi destek veriyor. Belki hiçbir devletin karşılayamayacağı şekilde bir yükü karşılıyor. Bizlerde buna destek veriyoruz. Bugünde bunun bir örneğini göndereceğiz. Bugüne kadar toplam 7 tır gönderdik. Bugünde Nata Vega Alışveriş Merkezinin yöneticilerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum. İçerisinde oradaki insanların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kıyafetten battaniyeye kadar birçok malzemeyi bir araya getirmişler. İnşallah dualarla onları da uğurlayacağız. Biz şuna inanıyoruz, bizim önderimiz "komşusu açken tok yatan bizden değildir" diyor. Orada bir mazlum kardeşimiz eğer üşüyorsa, mazlum kardeşimizin sofrasında bir lokma ekmek yoksa bizim onlarla lokmamızı paylaşmamız, onların üşümelerini engellememiz gerekiyor. Bu anlamda duyarlı bir çalışma gerçekleşti. Türk Kızılay'ı ile birlikte organize edildi. Bugün buradan bu yardım tırlarını da uğurlamış olacağız" ifadelerini kullandı.