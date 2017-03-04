1 Ton 200 Kilogramlık Köpekbalığı Görenleri Hayrete Düşürüyor

İstanbul'un ünlü Balıkçısı Kenan Balcı'nın Deniz Canlıları Müzesi görenleri hayrete düşürüyor.

İstanbul'un ünlü Balıkçısı Kenan Balcı'nın Deniz Canlıları Müzesi görenleri hayrete düşürüyor. Dev köpek balıkları, vatoz ve orkinoslar olmak üzere birçok deniz canlısının tahnitlenmiş halde sergilendiği müzeye yenileri katıldı. 1 ton 200 kilogramlık köpekbalığı ise görenleri hayrete düşürdü.

Birbirinden farklı binlerce deniz canlısının tahnitlenerek sergilendiği Türkiye Deniz Canlıları Balıkçı Kenan Müzesi, kapılarını ziyaretçilere açmaya devam ediyor. İçerisinde 15 binden fazla deniz canlısının tahnitlenerek sergilendiği müzeye her geçen gün yenileri ekleniyor. Müzeye son olarak katılan, Türkiye karasularında daha önceden yakalanan 1 ton 200 kilogramlık köpekbalığı, karaya vurmuş halde bulunan yunus, kılıç balığı, balon balığı ve orkinos balıklarının mumyalama işlemi tamamlandı. Balığın çeşidine göre mumyalama işlemi uzarken karaya vuran yunusun kurutulup tahnitlenmesi ise 3 seneden fazla bir süre aldı. Öğrencilerin hem gelip balık çeşitlerini dokunarak gözlemlediği hem de balık yiyebildikleri müzeye girişler ise ücretsiz. Müzenin en dikkat çeken parçası ise ağırlığı 1 ton 200 kilogram olan köpekbalığı oluyor.

"Müzemizdeki en ağır balık 1 ton 200 kilogramlık köpekbalığı"

Müzedeki en ağır balığın 1 ton 200 kilogram olduğunu dile getiren Kenan Balcı, "12 çeşit yeni balık ekledik müzemize. Karaya vuran bir Yunus balığı onu mumyalamıştık. 3 yıl aradan sonra onu da müzemizin bir parçası haline getirdik. Bazı balıkların mumyalanması 2-3 yıl zaman alabiliyor. Müzemizdeki en ağır balık 1 ton 200 kilogram ağırlığındaki köpek balığı. Burası bir balık okulu, halkımıza tükenmeyen madenlerimizi bu okulda göstermeye gayret ediyoruz" dedi.

"Balıkları gösteremediğimiz için çok üzülürdük"

Öğrencilerin balıkları öğrenme isteğinden böyle bir müze kurmaya karar veren Balıkçı Kenan olarak bilinen Kenan Balcı, "1970'li yıllardan beri çocuklar gelip öğretmenlerinin balıkları öğrenmeleri konusunda ders verdiğini palamutu göster gibi isteklerde bulunurlardı. Mevsimi olmadığı için balıkları gösteremezdik biz de, çok üzülürdük. Zaman zaman tuzlayıp kurutup gelenlere göstermeye çalışırdık. Fakat başarılı olamadık. Bilim insanlarına, üniversite hocalarına gittik ama mümkün değil balıklar kokar çürür dediler. Biz yine yılmadık ve öğrencilerin isteğini senelerce deneye deneye yaptık. Püf noktasını yakaladık ve balıkları ölümsüzleştirdik. Şu anda burası bir balık okulu ve öğrencilerimiz derslerini yapabiliyorlar" ifadelerini kullandı.

"Burası çocuklar için iyi bir eğitim yuvası"

Çocuğuyla birlikte müzeyi gezen Aylin Öztürk, "Burası çok güzel, haftada bir iki defa gelip hem balık yiyoruz hem de müzeyi geziyoruz. Balıkların neler olduğunu öğretiyorum çocuğuma ve daha önceden de ismini bildiklerini ama görmediklerini burada görüp öğreniyor. Burası bir çocuk için hem bir eğitim yuvası hem de iyi vakit geçirebileceği bir yer" şeklinde konuştu.