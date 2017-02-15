10-15 Dakikada Katarakttan Kurtulun

Türkiye'de A sınıfı hizmet sunan 12 göz merkezinden biri olan Urartu Göz Merkezinde, son teknoloji ile 10-15 dakika süren bir operasyonla katarakttan kurtulabilirsiniz.

Türkiye'de A sınıfı hizmet sunan 12 göz merkezinden biri olan Urartu Göz Merkezinde, son teknoloji ile 10-15 dakika süren bir operasyonla katarakttan kurtulabilirsiniz.

Açıklamalarda bulunan Urartu Göz Merkezi Başhekimi Op. Dr. Atilla Yazıcıoğlu, kataraktın genel anlamda yaşlığa bağlı bir göz hastalığı olduğunu belirterek, "Katarakt, genellikle yaşlılıkta rastlanan bir göz hastalığıdır. Ortalama 60-70 yaşlarından sonra hemen hemen toplumun genelinde görülebilen bu hastalık, gözümüzün uzağı görmede bulanıklaşması şeklinde tanımlanabilir. Gözlerimizde kornea zarının arkasında bulunan mercek, yaşlılığa bağlı olarak şeffaflığını kaybeder. Bunu bir şeffaf cama benzetirsek, kataraktı da buzlu bir cama benzetebiliriz. Bu çok nadir olarak çocukluk yaşlarda ortaya çıksa da büyük oranda prostat, menopoz ya da saçın sakalın ağarması gibi bir yaşlılık hastalığıdır" dedi.

"Tek lensle gözlüksüz görme imkanı"

Geçmişte tedavisi oldukça zor olan kataraktın da birçok göz hastalığı gibi teknolojinin gelişmesine bağlı olarak kolaylaştığını anlatan Op. Dr. Yazıcıoğlu, "Kataraktın tedavisi cerrahi yöntemlerle yapılmaktadır. Burada bizler narkoz ya da iğne kullanmadan göze bir damla damlatmak suretiyle yaklaşık olarak 10-15 dakika süren ve günümüzde kullanılan en modern teknik olan fakoemülsifikasyon tekniği ile bu tedaviyi uygulamaktayız. Günümüzde fako ameliyatlarında hem standart mercekler bırakılmakta, hem de son yıllarda uygulanan Multifokal dediğimiz aynı anda hem uzağı hem ortayı hem de yakınlığı net görmemize olanak sağlayan lensler bırakabilmekteyiz. Standart lenslerle uzağı görmede herhangi bir sorun yaşanmazken, yakını görme noktasında bir gözlüğe ihtiyaç duyulabilmektedir" ifadelerini kullandı.

"Bölgede A grubu göz merkezi statüsü taşıyan tek merkeziz"

Urartu Göz Merkezi olarak bugüne kadar kliniklerinde yaklaşık olarak 30 bin civarında ameliyat gerçekleştirdiklerini de sözlerine ekleyen Yazıcıoğlu, şunları söyledi:

"Dolayısıyla A sınıfı göz merkezi olmanın gerekliliklerini Van halkına elimizden geldiğince teknolojiyi de yakından takip ederek ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu tedavi yöntemi Türkiye'de belirli göz merkezlerinde uygulanmaktadır. Biz de o merkezlerden biriyiz. Bilindiği üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde tek A grubu göz merkezi statüsünü taşımaktayız. Modern ameliyathanelerimiz ve 17 yıllık mesleki tecrübemizle elimizden geldiğince bu imkânları halkımıza sunmaya çalışmaktayız. Dolayısıyla Urartu Göz Merkezi olarak 6 uzman doktorumuzla hizmet sumaktayız. Gözünüz bizde olsun."