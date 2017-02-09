10 ayda 54 kilo verdi

Samsun'da görev yaptığı hastanede tüp mide ameliyatı olan özel güvenlik görevlisi, 36 yaşındaki Hakan Canbulat, 10 ayda 134 kilodan 80 kiloya düştü.

Samsun'da özel güvenlik görevlis Hakan Canbulat, kilosunun 134'e çıkmasının ardından günlük yaşamda zorluk çekmeye başladı. 2 yaşındaki kızı ile oyun oynamakta bile güçlük çekince kilolarından kurtulmaya karar verdi. Canbulat, 10 ay önce görev yaptığı özel hastanedeki Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Recep Aktimur'a başvurdu. Yapılan tetkiklerin ardından Aktimur, hastası Canbulat'a 'obezite ve metabolik cerrahi' yönteminin uygulanmasına karar verdi.Ardından Canbulat'a yaklaşık 1 saat süren tüp mide ameliyatı yapıldı.

Canbulat, ameliyat sonrasında 10 ayda 54 kilo vererek 80 kiloya düştü. 60 beden kıyafet giyerken şimdi 40 bedene kadar düştüğünü anlatan Canbulat, şöyle dedi: "Fazla kilolarım nedeniyle günlük hayatta en basit şeyleri yaparken bile zorlanıyordum. 2 yaşımda bir kızım var. Kızımla oyun oynamakta bile güçlük çeker hale geldim. Kilom beni çok fazla olumsuz etkiliyordu. Bütün hayat kalitem düşmüştü. Ameliyat olduktan sonra hayatımda bir çok şey değişti. Yaşam kalitem, yemek yeme alışkanlıklarım, kıyafetlerim her şey değişti. Spor yapmaya başladım. Psikolojik olarak rahatladım. Kilo nedeniyle olan sağlık problemlerin ortadan kalktı. Şimdi çok mutluyum. Çok sağlıklıyım. Beni uzun süre sonra gören arkadaşlarım tanıyamıyorlar. Kilolu olan arkadaşlarım da benden cesaret alarak bu ameliyatı olmak istiyorlar."