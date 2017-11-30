10 Aylık Bebeği Darp İddiası

Mardin'in Nusaybin ilçesinde babası tarafından darp edildiği ileri sürülen 10 aylık bebek, getirildiği Batman'daki özel bir hastanede yoğun bakıma alındı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde babası tarafından darp edildiği ileri sürülen 10 aylık bebek, getirildiği Batman'daki özel bir hastanede yoğun bakıma alındı. Bebeğin anne ve babasının da gözaltına alındığı öğrenildi.

Olay, önceki gün Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, şiddetli öksürük nedeniyle Nusaybin İlçe Devlet Hastanesine getirilen 10 aylık Rabia K., burada yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Batman'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Şok geçirdiği ve nefes alıp vermekte güçlük geçtiği tespit edilen bebeğin vücudunu inceleyen doktorlar, birçok bölgede morluklar ve yanıklara rastladı. Darp edildiği belirlenen ve durumu ağır olan bebek, yoğun bakım ünitesine alındı. Bebeğin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilirken, olayla ilgili anne ve babanın gözaltına alındığı ve soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

İHA'nın telefonla ulaştığı yetkililer, bebeğin darp edildiği iddialarını doğrularken, başka açıklama yapamayacaklarını belirtti.