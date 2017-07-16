10 Aylık Kübranur Demokrasi Nöbetinde

Denizli'de düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinin ilk günü, kılınan sabah namazının ardından sona ererken,...

Denizli'de düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinin ilk günü, kılınan sabah namazının ardından sona ererken, nöbete 10 aylık Kübranur bebek de katıldı.

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Denizli'de sabahın ilk ışıklarında sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını alana kurulan dev ekrandan izleyen vatandaşlar, daha sonra hep birlikte sabah namazını kılarak şehitler için dua etti. Alanın çeşitli yerlerine dev Türk bayrakları asıldı.

Vatandaşlara gecenin geç saatlerinde belediyeler tarafından kurulan çadırlardan simit, çay ve çorba ikramı yapıldı. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanında nöbet tutan vatandaşlar sabah namazına kadar çocuklarıyla bekledi.

Ailece geldiklerini belirten 10 aylık Kübranur'un annesi, "Bebeğimizle birlikte meydandayız. Vatan için, birlik için ailemizle birlikte buradayız. Bebeği de getirdik, hep birlikte bekliyoruz. O dayanamadı, uyudu" dedi.

Vatan ve millet için nöbet tutmaya geldiklerini belirten Ömer Taşdelen, vatanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kimseye ezdirmeyeceklerini söyledi.

Sabah namazı için camiyi dolduran vatandaşlar camiye sığmayınca, cami avlusunda namaz kıldı. Program sabah namazının kılınmasının ardından sona erdi.