10 Bin Fidan Toprakla Buluşmayı Bekliyor

Erzincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde bulunan seralarda bahar aylarında toprakla buluşturulmak üzere binlerce fidan seralarda toprakla...

Erzincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde bulunan seralarda bahar aylarında toprakla buluşturulmak üzere binlerce fidan seralarda toprakla buluşmayı bekliyor. Gerçekleştirdiği çalışmalarla şehri ülkemizin en yeşil kentlerinden biri haline getiren Erzincan Belediyesi önümüzdeki yıl 10 Bin fidanı toprakla buluşturacak.

Konu hakkında bir açıklama yapan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy "Şimdiye kadar şehir genelinde binlerce fidan ve yüz binlerce çiçek fidesi toprakla buluşturuldu. Erzincan Belediyesi olarak kendi bünyemizde oluşturduğumuz Bitki Parkı ile şehrin yeşillendirilmesi için büyük çaba sarf ettik. Serada bulunan bitkilerin düzenleme yapılan bölgelere nakledilmek üzere muhafaza edilmesini sağlıyoruz. Çevreci Belediyecilik çerçevesinde halkımızın da desteğiyle büyük çalışmalara imza attık ve yapılan çalışmalar ile Erzincan'ı dünyanın en yeşil kentlerinden biri haline getirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.