10 Bin Kapasiteli Hazır Yemek Fabrikası Denetlendi

Tekirdağ Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından 10 bin kapasiteli hazır yemek fabrikası incelendi.

Tekirdağ Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından 10 bin kapasiteli hazır yemek fabrikası incelendi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Zekeriya Sarıkoca ve müdürlüğün teknik personelleri tarafından, Ergene ilçesinde faaliyette bulunan 10 bin kapasiteli hazır yemek fabrikası ziyaret edilerek, gerekli denetimler yapıldı.

Tekirdağ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Zekeriya Sarıkoca tarafından yapılan açıklamada, "Ergene ilçemizde bulunan 10 bin kapasiteli hazır yemek fabrikamızı hem ziyaret ettik hem de gerekli denetimleri yapmış olduk, işletme sahiplerine başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.