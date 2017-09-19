10 Binden Fazla Bigalı Kurtuluş Coşkusunu Yaşadı

Çanakkale'nin Biga ilçesinin Kurtuluşu'nun 95'inci yıldönümü büyük bir coşkuyla kutlandı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinin Kurtuluşu'nun 95'inci yıldönümü büyük bir coşkuyla kutlandı.

Hafta boyunca süren etkinlikler, Biga Belediye Meydanı'nda gerçekleştirilen Buray ve Bengü konserleri ile tamamlandı. Belediye Meydanı'nı dolduran onbini aşkın müziksever, büyük bir coşkuyla sanatçılara eşlik etti.

Sanatçılara anlamı birlik, beraberlik ve bir arada yaşama olan Biga Belediyesi logolu hediye ile çiçek takdim eden Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, "Sevgili Bigalılar ve geleceğimizin teminatı sevgili gençler, Bigamızın Kurtuluşu'nun 95'nci yıldönümü kutlu olsun. Sizlerin bu coşkusunu, bu isteğini, bu bir ve beraber oluşunuzu gördükçe bizim de geleceğe dair inancımız daha çok artıyor. Sizler var olduğunuz sürece bizlerin emanet aldığı Türkiye Cumhuriyeti, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yolda sonsuza kadar ilerleyecektir. Türkiye Cumhuriyetini ve Mustafa Kemal Atatürk'ü yıkmaya kimsenin gücü yetmeyecektir!"dedi.

Konser sonunda havai fişek gösterisi gerçekleştirildi.