10 Binlerce Vanlı Beşyol Meydanında Nöbete Başladı

Van'da yapılan "Milli Birlik yürüyüşünün ardından, 10 binlerce vatandaş Beşyol Meydanı'nda "Demokrasi Nöbeti'ne başladı.

Van'da yapılan "Milli Birlik yürüyüşünün ardından, 10 binlerce vatandaş Beşyol Meydanı'nda "Demokrasi Nöbeti'ne başladı. Meydanda toplanan vatandaşlar, birbirinden renkli görüntüler oluştururken, platformda yapılan konuşmalar ve şiir dinletileriyle program devam ediyor.

15 Temmuz 2016'daki hain darbe kalkışmasının ardından Vanlıların 27 gün boyunca terk etmediği ve Okçular Tepesi olarak adlandırılan Beşyol Meydanında bir araya gelen Vanlılar, tekbir, salavat ve attıklları sloganlarla FETÖ darbe girişimini protesto etti.

İl genelinde konvoylar oluşturan vatandaşlar korna çalarak, tur atarken, alandaki vatandaşlar ise yapılan konuşmalara kulak verdi.

Burada konuşan yazar Şevki Yılmaz, geçmişten günümüze yapılan darbelere değinerek, 15 Temmuz darbe kalkışmasının, en alçak girişim olduğunun altını çizdi.

Yılmaz, "Batı ülkeleri Müslüman ülkelerin birliğine öncülük ederseniz 15 Temmuzları yaşarsınız dediler. Erbakan Hoca D-8'i çıkarttı üç tane darbe yedi. Erdoğan Müslüman Ülkeleri bir raya getirmeye çalıştı. 15 Temmuz'u yaşadı. Ama bizler asla bu yoldan dönmeyeceğiz" dedi.

İl Müftüsü Nimetullah Arvas tarafından yapılan dua ile devam eden Program Van Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan Mehteran takımının gösterisi ile devam etti. Programda ayrıca çeşitli alanlarda yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Van Valisi Murat Zorluoğlu, Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftçi ve YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami battal tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Okunan şiirlerle devam eden demokrasi nöbeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'daki halka seslendiği konuşmasının canlı verilmesi ile devam etti.

Nöbette, Vali Murat Zorluoğlu, Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftçi, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, AK parti Van İl Başkanı Zahir Soğanda, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, siyasi partilerin temsilcileri, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.