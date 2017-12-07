10 Engelliye Tekerlekli Sandalye

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova Emniyet Müdürlüğü, bedensel engelli 10 çocuğa tekerlekli sandalye hediye etti.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova Emniyet Müdürlüğü, bedensel engelli 10 çocuğa tekerlekli sandalye hediye etti.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce engellilere dağıtılmak üzere temin edilen 10 tekerlekli sandalyenin dağıtımı için polisevinde bir program düzenlendi. Burada Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Kurdoğlu ve İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş ile polis ekiplerince engellilere sandalyeleri teslim edildi.

Engelli çocuklarla yakından ilgilenen Kaşıkçı, engelli bireylerin yaşam standartlarının iyileştirilmesi konusunda devletin tüm kademelerinin çalışma içinde olduğunu belirterek, "Engellilerimize evde eğitim veriyoruz ya da evden alıp okulda eğitimlerini devam ettiriyoruz. Bizim feda edecek hiçbir ferdimiz yok. Amacımız yediden yetmişe herkese en iyi hizmeti göstermektir. Bu anlamda Emniyet Müdürlüğümüz 10 tekerlekli sandalye temin etti. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Gönül ister ki hiç kimsenin bir sandalyeye ihtiyacı olmasın" dedi.

Engelli aileleri ve çocuklar da, duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tüm yetkililere teşekkür ettiler.