10 Gündür Haber Alınamayan Kadın Evinde Ölü Bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yalnız yaşayan ve yaklaşık 10 gün önce öldüğü tahmin edilen 42 yaşındaki kadının cansız bedeni evinde bulundu.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yalnız yaşayan ve yaklaşık 10 gün önce öldüğü tahmin edilen 42 yaşındaki kadının cansız bedeni evinde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Pamukkale'nin Pelitlibağ Mahallesi 1117 sokakta bulunan bir apartmanda yaşayan ve 6 yıl önce eşinden boşanan 42 yaşındaki Ayşe Çelik'in evinden gelen kötü koku üzerine komşuları polise bilgi verdi. İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri Ayşe Çelik'in yatağında uzanır vaziyette duran cesediyle karşılaştı. Apartman dairesinde güvenlik önlemi alan ekipler durumu savcılığa bildirerek, bölgeye olay yeri inceleme ekiplerini çağırdı. Olay yeri inceleme ekiplerinin ve cumhuriyet savcısının olay yerini incelemesinin ardından cenaze otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi hastanesine kaldırıldı.

42 yaşındaki Ayşe Çelik'in beyninde tümör olduğu ve tedavi olmadığı öğrenilirken, 14 yaşında bir oğlunun olduğu öğrenildi. Çelik'in ölümüne beynindeki tümörün sebep olduğu tahmin edilirken, kesim ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Morgu'na gönderildi.

Binada kokular çoğalınca ailesine haber verdi

Ayşe Çelik'i en son bayramın 2'nci günü gördüğünü daha sonra hiç görmediğini anlatan kapı komşusu Ramazan Sevinç, "Ben bayramdan sonra tatile gittim. Bir hafta sonra döndüğümde apartmana girdiğimde hafif bir koku hissettik. Biz ilk etapta kurban atıkları olabilir diye düşündük. Fakat koku gün geçtikçe çoğalmaya başladı. Ayşe Çelik'i de uzun süre göremeyince durumu yakınlarına haber verdik. Babası çilingir getirerek kapıyı açtırdı. Kapı açılır açılmaz yoğun bir koku geldi. Ben hemen 112'yi arayarak durumu bildirdim" dedi.