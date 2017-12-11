  • BIST 109.081
  • Altın 153,471
  • Dolar 3,8229
  • Euro 4,5053
  • Samsun 13 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 10 °C
  • İzmir 16 °C
  • Ordu 12 °C
  • Sinop 11 °C
  • Giresun 11 °C
  • Amasya 14 °C
  • Rize 11 °C
  • Trabzon 11 °C

10 Katlı Binada Yangın Çıktı Mahsur Kalanları İtfaiye Merdivenle Kurtardı

» »
10 Katlı Binada Yangın Çıktı Mahsur Kalanları İtfaiye Merdivenle Kurtardı
KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 10 katlı apartmanın bodrum katında çıkan yangında yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar,...

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 10 katlı apartmanın bodrum katında çıkan yangında yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekiplerince merdiven uzatılarak kurtarıldı.

Yangın, Bayramoğlu Piri Reis Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın bodrum katında bulunan şezlongların tutuşması üzerine yangın çıktı. Çıkan yangın sonucunda binayı yoğun duman kaplaması nedeniyle ise binada yaşayan vatandaşlar içeride mahsur kaldı. Binadakilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanığını söndürerek üst katlarda mahsur kalan bina sakinlerine merdivenli araç ile ulaşarak binadan tahliye ettiler. Bu sırada alt katlarda bulunan bina sakinleri ise kendi çabaları ile dışarı çıktılar. Binadan tahliye edilen ve dumandan etkilenen 7 kişi, olay yerine gelen ambulanslarda ayakta tedavi edildiler.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Otomobil İle İş Makinesi Çarpıştı; 6 Yaralı11 Aralık 2017 Pazartesi 15:38
  • Otomobil İle Kamyonet Çarpıştı; 1 Yaralı11 Aralık 2017 Pazartesi 15:38
  • Malatya’da Uyuşturucu Operasyonu:10 Gözaltı11 Aralık 2017 Pazartesi 15:38
  • Isparta’daki İlk Fetö/pdy Çatı Davasında Karar Açıklandı (1)11 Aralık 2017 Pazartesi 15:33
  • Konya, Burdur Ve Isparta’da Göl Ve İşletmelerde Denetim11 Aralık 2017 Pazartesi 15:33
  • New York’ta Patlama11 Aralık 2017 Pazartesi 15:28
  • Cep Telefonu Çalan Hırsızın Rahatlığı Pes Dedirtti11 Aralık 2017 Pazartesi 15:28
  • Maçta Hayatını Kaybeden Genç Bayan Futbolcu Toprağa Verildi11 Aralık 2017 Pazartesi 15:28
  • Uşak’ta Trafik Kazası; 6 Yaralı11 Aralık 2017 Pazartesi 15:23
  • Sokak Ortasında Güpegündüz Çatışma: 5 Yaralı11 Aralık 2017 Pazartesi 15:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti