10 Katlı Binada Yangın Çıktı Mahsur Kalanları İtfaiye Merdivenle Kurtardı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 10 katlı apartmanın bodrum katında çıkan yangında yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar,...

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 10 katlı apartmanın bodrum katında çıkan yangında yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekiplerince merdiven uzatılarak kurtarıldı.

Yangın, Bayramoğlu Piri Reis Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın bodrum katında bulunan şezlongların tutuşması üzerine yangın çıktı. Çıkan yangın sonucunda binayı yoğun duman kaplaması nedeniyle ise binada yaşayan vatandaşlar içeride mahsur kaldı. Binadakilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanığını söndürerek üst katlarda mahsur kalan bina sakinlerine merdivenli araç ile ulaşarak binadan tahliye ettiler. Bu sırada alt katlarda bulunan bina sakinleri ise kendi çabaları ile dışarı çıktılar. Binadan tahliye edilen ve dumandan etkilenen 7 kişi, olay yerine gelen ambulanslarda ayakta tedavi edildiler.