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10. Kez Başkanlığa Seçildi, Rekor Kırdı

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10. Kez Başkanlığa Seçildi, Rekor Kırdı
Bozkurt Avcılar ve Atıcılar Kulübü Derneği Başkanı Ahmet Yücel, 10'uncu kez dernek başkanlığına seçilerek rekor kırdı.

Bozkurt Avcılar ve Atıcılar Kulübü Derneği Başkanı Ahmet Yücel, 10'uncu kez dernek başkanlığına seçilerek rekor kırdı.

Bozkurt Avcılar ve Atıcılar Kulübü Derneği, Olağan Genel Kurul toplantısını yaptı. Toplantıda, yönetim ve denetim kurulu raporları ibra edildi ve oy çokluğuyla oylandı. Genel Kurulun seçim maddesinde, kulübün aralıksız 9 yıldır başkanlığını yapan mevcut başkan Ahmet Yücel, üyeler tarafından oluşturulan ve tek liste ile gidilen yönetim kurulu seçiminde katılan üyelerin tamamının oyunu alarak yeniden başkan seçildi. Ahmet Yücel başkanlığında seçilen yeni yönetim kurulu, Mehmet Acar, Feridun Yıldız, Hakan Çevirgen ve Zeki Demir'den, Denetim Kurlusu ise Mustafa Çeki, Tuncay Dıvar ve Enver Yapıcı'dan oluştu.

Genel kurulda kulübün faaliyetlerinde gösterdikleri fedakarlık ve yardımlarından dolayı Beykoz Belediyesi Meclis Üyesi Engin Yıldız'a plaket, Reklamcı Eyüp Akkirmanlı'ya ise çeşitli hediyeler verildi ve 2016-2017 av sezonun 26 Şubat itibari ile kapandığı avcılara duyuruldu.

Genel kurulda ayrıca yaralı bir karacayı köpeklerden kurtararak tedavi edilmesini sağlayan Avcı Halil Yaşar'a duyarlı davranışı için hediye verildi. Bozkurt Avcılar Kulübü Derneği'nin, Ankara ve İstanbul'da düzenlenen tanıtım günlerine Bozkurt Belediyesi ile birlikte katılarak ilçenin av turizmini tanıtması için çalışmalara başlanacağını ifade edildi.

Avcılar'ın Genel Kuruluna, Bozkurt İçe Jandarma Komutanı Fikret Dinç, Belediye Başkanı Bozkurt Ekeş, siyasi parti temsilcileri, Merkez Mahallesi Muhtarı Yusuf Öztürk ve avcı üyeler katıldı.

10. Kez Başkanlığa Seçildi, Rekor Kırdı

10. Kez Başkanlığa Seçildi, Rekor Kırdı

10. Kez Başkanlığa Seçildi, Rekor Kırdı

10. Kez Başkanlığa Seçildi, Rekor Kırdı

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