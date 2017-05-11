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10 Mayıs Dünya Göçmen Kuşlar Günü

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10 Mayıs Dünya Göçmen Kuşlar Günü
Iğdır Üniversitesi Bahçeşehir Koleji ile birlikte Aras kuş Halkalama ve Eğitim Merkezinde Kuşların Önemi anlatılarak öğrencilerle birlikte halkalama...

Iğdır Üniversitesi Bahçeşehir Koleji ile birlikte Aras kuş Halkalama ve Eğitim Merkezinde Kuşların Önemi anlatılarak öğrencilerle birlikte halkalama yapıldı. Kuşların doğaya salınması, neden halkalama yapıldığı ve kuşların göçü hakkında bilgi verilerek halkalanan kuşlar öğrenciler tarafından doğaya salındı.

Iğdır Üniversitesi Karaağaç Kampüsünde, Üniversite ve Yıldız Koleji öğrencilerinin katılımı ile düzenlenen konferansta "Göçmen Kuşlar farklı mevsimlere farklı habitatlara göç eder" konulu konferans düzenlendi.

Iğdır Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Mete Türkoğlu, milyonlarca kuş türünün mevsimler farklılık gösterdiğinde bölgeler arasında yolculuk yaptıklarını belirtti. Türkoğlu, "Kış mevsiminde kuşların besin bulması zorlaşır, göç hareketi başlar. Türkiye'de de leylekler, kırlangıçlar, Arı kuşları, Yırtıcı Kuşlar ve daha birçokları Mevsim değişikliğinde, sonbahar geldiğinde binlerce kilometreyi aşarak Afrika'ya göç ederler. Bir yıl önce kışladıkları yerlerine giderler. İlkbaharda ise, kuzeye göç ederek kuluçka yuvalarına dönerler. Türkiye, Avrupa ve Afrika kıtalar arasında göç eden kuşlar için bir köprü oluşturması ve 400'e aşkın göçmen türü barındırması bakımından özel bir konuma ve milletlerarası öneme sahiptir. Göçmen kuşların mesafeler kat ederek yaptığı yolculuk ekolojik denge ve insanlar için hayati değer taşır. Baharda milyonlarca böcek bitkiler üzerine yumurta bırakır. Bunlardan çıkan tırtıllar kuşlar tarafından yenilerek kontrol altında tutulur. Çeşitli kurt, böcek ve çekirge yumurtalarını yiyerek mutlak bir kıtlığın önüne geçerler. Ormanlardaki ağaçlara zarar veren bazı böcekleri kuşlar yiyerek sayılarının artmasına engel olur. Tohum ve meyvelerle beslenen kuşlar, yedikleri bitki tohumlarını uzak yerlerde, dışkılarıyla birlikte atarak bitkilerin çoğalmalarına ve yayılmalarına neden olurlar. Ekolojik dengenin korunması, canlıların beslenme alışkanlığını oluşturan besin zincirine bağlıdır" dedi.

10 Mayıs Dünya Göçmen Kuşlar Günü

10 Mayıs Dünya Göçmen Kuşlar Günü

10 Mayıs Dünya Göçmen Kuşlar Günü

10 Mayıs Dünya Göçmen Kuşlar Günü

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