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10 Metrelik Kuyuya Düştü

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10 Metrelik Kuyuya Düştü
Kocaeli'nin Derince ilçesinde 24 yaşındaki genç içi su dolu kuyuya düştü.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 24 yaşındaki genç içi su dolu kuyuya düştü. Genci, sesleri duyarak kuyuya atlayan başka bir genç kurtardı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Çınarlıspor Kulübü yanında bulunan ormanlık alana giren 23 yaşındaki Ersin B., içi su dolu 10 metrelik kuyuyu fark etmedi. Bir anda ne olduğunu anlayamayan Ersin B. kendisini kuyunun içinde buldu. Ersin B.'nin sesini yine ormanda bulunan başka bir genç duydu. Hemen kuyunun yanında koşan genç, içine atlayarak Ersin B.'yi kurtardı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ersin B. 112 ekipleri tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

'Öldüğümü hissettim'

İçi su dolu kuyuya düştüğü için şoka giren Ersin B., "Ne olduğunu anlamadım. Bir anda düştüm. Dünyam karardı. Öldüğümü hissettim. Bağırdım. Sesimi duyanlar olmuş. Hemen koşarak geldiler, beni kurtardılar" dedi.

Polis ekipleri, Ersin B.'nin düştüğü kuyuda inceleme yaptı.

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