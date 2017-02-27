10 Suçtan Aranan Şüpheli Kardeşinin Kimliğiyle Yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde, kardeşinin kimliğini kullanan şahsın 10 ayrı suçtan arandığı tespit edildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde, kardeşinin kimliğini kullanan şahsın 10 ayrı suçtan arandığı tespit edildi.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığı timlerince yapılan önleyici kolluk devriyesi esnasında şüphe üzerine durdurulan araçta bulunan Ö.S., B.M. ve E.T. isimli şahısların yapılan kimlik sorgulamasında aranmadıkları tespit edildi. Şüphelilerin kullandıkları aracın Söke ilçe merkezinde M.D'ye ait olduğu, çalıntı kaydının bulunduğu ve uzun bir zamandır arandığı tespit edildi.

Devriye komutanının ayrıntılı incelemesi suçluyu yakalattı

Şüphelilerin yapılan ayrıntılı araştırma ve incelenmesinde E.T. isimli kimlik ibraz eden şahsın kimlik üzerinde kazıntı yaptığı tespit edildi. Şahsın kardeşinin kimliğini kullandığı, esas isminin Y.T. olduğunun tespit edilmesi üzerine yapılan kimlik sorgusunda 5 hakaret, 3 tehdit, 1 basit yaralama ve 1 kullanmak için uyuşturucu madde kabul etmek veya bulundurmak suçları da dahil olmak üzere 10 ayrı suçtan arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan Y.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Söke Açık Cezaevine teslim edildi. Çalıntı kaydı bulunan otomobil, aracın gerçek sahibi olan M.D'ye teslim edildi.