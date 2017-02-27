  • BIST 87.765
  • Altın 145,591
  • Dolar 3,5962
  • Euro 3,8124
  • Samsun 12 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 15 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 10 °C
  • Sinop 8 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 18 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 8 °C

10 Suçtan Aranan Şüpheli Kardeşinin Kimliğiyle Yakalandı

» »
10 Suçtan Aranan Şüpheli Kardeşinin Kimliğiyle Yakalandı
Aydın'ın Didim ilçesinde, kardeşinin kimliğini kullanan şahsın 10 ayrı suçtan arandığı tespit edildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde, kardeşinin kimliğini kullanan şahsın 10 ayrı suçtan arandığı tespit edildi.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığı timlerince yapılan önleyici kolluk devriyesi esnasında şüphe üzerine durdurulan araçta bulunan Ö.S., B.M. ve E.T. isimli şahısların yapılan kimlik sorgulamasında aranmadıkları tespit edildi. Şüphelilerin kullandıkları aracın Söke ilçe merkezinde M.D'ye ait olduğu, çalıntı kaydının bulunduğu ve uzun bir zamandır arandığı tespit edildi.

Devriye komutanının ayrıntılı incelemesi suçluyu yakalattı

Şüphelilerin yapılan ayrıntılı araştırma ve incelenmesinde E.T. isimli kimlik ibraz eden şahsın kimlik üzerinde kazıntı yaptığı tespit edildi. Şahsın kardeşinin kimliğini kullandığı, esas isminin Y.T. olduğunun tespit edilmesi üzerine yapılan kimlik sorgusunda 5 hakaret, 3 tehdit, 1 basit yaralama ve 1 kullanmak için uyuşturucu madde kabul etmek veya bulundurmak suçları da dahil olmak üzere 10 ayrı suçtan arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan Y.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Söke Açık Cezaevine teslim edildi. Çalıntı kaydı bulunan otomobil, aracın gerçek sahibi olan M.D'ye teslim edildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hilvan Myo’da Eğitim Ve Motivasyon Konulu Konferans Düzenlendi27 Şubat 2017 Pazartesi 17:28
  • Kaymakam Kaya Küçük Sanayi Sitesinde İncelemelerde Bulundu27 Şubat 2017 Pazartesi 17:28
  • 10 Suçtan Aranan Şüpheli Kardeşinin Kimliğiyle Yakalandı27 Şubat 2017 Pazartesi 17:28
  • Hızlı Olduğu İddia Edilen Pikap, Alt Geçit Girişinde Yan Yattı: 3 Yaralı27 Şubat 2017 Pazartesi 17:28
  • Taşçı: “Her ’Evet’ Oyu, Aydınlığa Atılmış Bir Adımdır”27 Şubat 2017 Pazartesi 17:23
  • ‘Antalya Buğdayını Arıyor’ Projesi27 Şubat 2017 Pazartesi 17:23
  • Vali Aktaş’a Vergi Haftası Ziyareti27 Şubat 2017 Pazartesi 17:18
  • Uluslararası Çocuk Resim Yarışması Sergisi Açıldı27 Şubat 2017 Pazartesi 17:13
  • Bilecikspor Başkanı Cinoğlu, Tekrar Dp’nin Mkk Üyeliğine Seçildi27 Şubat 2017 Pazartesi 17:13
  • Necmettin Erbakan Nazilli’de Dualarla Anıldı27 Şubat 2017 Pazartesi 17:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti