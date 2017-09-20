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10. Uluslararası Nükleer Yapı Özellikleri Konferansı Kbü’de Başladı

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10. Uluslararası Nükleer Yapı Özellikleri Konferansı Kbü’de Başladı
Karabük Üniversitesi'nde (KBÜ) 10. Uluslararası Nükleer Yapı Özellikleri Konferansı gerçekleştirildi.

Karabük Üniversitesi'nde (KBÜ) 10. Uluslararası Nükleer Yapı Özellikleri Konferansı gerçekleştirildi.

Nükleer Fizik alanında çalışan genç araştırmacılar ile alanında yetkin yerli ve yabancı davetli bilim insanlarının bir araya geldiği 10. Nükleer Yapı Özellikleri Konferansı'nın açılışı Rektör Prof. Dr. Refik Polat'ın da katılımıyla gerçekleşti.

Fen Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen 10. Uluslararası Nükleer Yapı Özellikleri Konferansı'nın açılışında konuşan Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Uluer, en son 2013 yılında gerçekleşen konferansın Rektör Prof. Dr. Refik Polat'ın da arzusuyla 10.'sunu yeniden Karabük Üniversitesi'nde düzenlendiğini belirtti.

Uluer, konferansın gerçekleşmesinde katkı sağlayan TÜBİTAK ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na teşekkür etti.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat da konferansın önemine işaret ederek nükleer dendiğinde birçok kişinin ilk aklına gelenin atom bombası olduğunu söyledi.

Polat, "Bu tür bilimsel aktivitelerle nükleerin sağlık, sanayi ve pek çok dalda etkin olarak kullanıldığını görüyor ve daha nasıl geliştirilebileceğinin yollarını arıyoruz." dedi.

Rektör Prof. Dr. Refik Polat, bilimsel çalışmalara her zaman kapılarının açık olduğunu belirterek Karabük'ün bilimin merkezlerinden olabilmesi adına her hafta bir kongre düzenlemek istediklerini söyledi.

Üç gün sürecek konferansta "Nükleer Yapı Fiziği ve Nükleer Bilim" alanında çalışan ve farklı üniversitelerden araştırmacılar ile yurt içinden ve yurt dışından katılan davetli konuşmacılar güncel nükleer fizik konularını tartışacak. Etkinlikte ayrıca, Nükleer Yapı ve Nükleer Modeller, Nükleer Saçılma ve Reaksiyonlar, Nükleer Analitik Teknikler ve Metotlar, Yüksek Enerji ve Parçacık Fiziği, Medikal ve Sağlık Fiziği, Radyasyon Ölçümleri ve Dozimetreleri ile ilgili sözlü ve poster sunumları da yer alacak.

Karabük Üniversitesi Fen Fakültesi Konferans Salonu'nda açılışı gerçekleşen konferansa Rektör Prof. Dr. Refik Polat'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Osman Yenidoğan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Güneş, Prof. Dr. Mustafa Yaşar ve Prof. Dr. İbrahim Kürtül ile çok sayıda akademisyen ve araştırmacı katıldı.

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