10 Yaşındaki Suriyeli Halil 10 Kişilik Ailesini Geçindiriyor

İstanbul Balat'ta 20 metrekarelik derme çatma bir evde yaşayan 9 yaşındaki Suriyeli Halil Elşıh,10 kişilik ailenin adeta reisi.

İstanbul Balat'ta 20 metrekarelik derme çatma bir evde yaşayan 9 yaşındaki Suriyeli Halil Elşıh,10 kişilik ailenin adeta reisi. Halep'te ki bombardımandan Türkiye'ye sığınan küçük çocuk sabahtan akşama kadar mendil satarak ailesini geçindirmeye çalışıyor. İleride doktor olup yaralıları iyileştirmek isteyen Halil bir de çocukluğunu yaşamak için bisiklet istiyor.

Önce savaşla tanıştı şimdi geçim mücadelesi veriyor

Suriye'de 5 yıldır süren iç savaştan kaçanlar Türkiye'de yaşam mücadelelerini sürdürmeye devam ediyor. Sokakta mendil satarak para kazanmaya çalışan 9 yaşındaki Halil Elşıh savaş mağduru milyonlarca çocuktan sadece biri. İstanbul Balat'ta trafiğin yoğun olduğu caddelerde sabahın erken saatlerinden itibaren soğuk havaya aldırmadan üzerindeki yırtık montuyla işe başlayan küçük çocuk zaman zaman yorucu mesaisini otobüslerde de geçiriyor. Hem trafikteki sürücülere hem de otobüsteki yolculara mendil satmak isteyen Suriyeli Halil, İstanbul'u uçtan uca dolaşıyor.

Çok erken yaşta önce savaşın acımazsız yüzüyle ardından sığındıkları ülkede yaşam mücadelesiyle tanışan talihsiz çocuk bu durumun bir an önce son bulmasını istiyor.3 yıl önce Halep'ten gelen Elşıh ailesi, umutla savaşın bitmesini ve evlerine döneceği günü bekliyor. Her ay 750 TL kira ödeyerek hayata tutunmaya çalışan 10 kişilik aile, yetkililerden yardım talep ediyor. Halil 7 aylık kardeşi Ali,7 yaşındaki kardeşi Rahaf,5 yaşındaki kardeşi Gufran, annesi, amcası, yengesi ve kuzenleri olan 2 yaşındaki Emced,5 yaşındaki Ahmet ile 20 metrekarelik bir odada yaşıyor.

Akranları okulda o sokakta

Halil okul çağında fakat çalışmak zorunda olduğu için okula gidemiyor. Halil'in babası 29 yaşındaki Berea Elşıh sokakta naylon toplayarak evini geçindirmeye çalışıyor. Savaşta yaralanan Berea Elşıh her gün çalışamadığı için evin yükü küçük Halil'in omuzlarında. Halil 1TL'ye sattığı mendillerle evin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

Boyundan büyük sözlerle adeta ders verdi

Halil güzel günlerin geleceğine olan inancını kaybettiğini belirterek, "Hayatım güzel olsun istiyorum ama güzel oluyor ki hayat çok zor" dedi. Halil savaş günlerini şu sözlerle anlattı, "Halep'ten geldim. Savaştan geldik. Evimiz bombalandı. Burada 10 kişi yaşıyoruz. Suriye'yi çok özlüyorum orası benim memleketim."

" Suriye çorbaya döndü"

Suriye'de bakkal olan Berea Elşıh oğlunun çalışmasını istemediğini ama buna mecbur olduklarını belirterek Suriye'de ki durumu anlattı. Berea Elşıh , "Suriye'de kim haklı kim haksız bilmiyorum. Çorba gibi her şey. Utanıyorum çok millet geldi buraya."