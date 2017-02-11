  • BIST 87.473
  • Altın 146,799
  • Dolar 3,6888
  • Euro 3,9268
  • Samsun 4 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 2 °C
  • İzmir 6 °C
  • Ordu 4 °C
  • Sinop 2 °C
  • Giresun 4 °C
  • Amasya 1 °C
  • Rize 6 °C
  • Trabzon 6 °C
  • TARAFTARDAN ÇOK ETKİLENDİM
  • İş adamlarından '50 bin bilet'
  • 7’DEN 70’E SAMSUNSPOR'A DESTEK
  • TARAFTARDAN ÇOK ETKİLENDİM
  • İş adamlarından '50 bin bilet'
  • 7’DEN 70’E SAMSUNSPOR'A DESTEK
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

10 Yaşındaki Suriyeli Halil 10 Kişilik Ailesini Geçindiriyor

» »
10 Yaşındaki Suriyeli Halil 10 Kişilik Ailesini Geçindiriyor
İstanbul Balat'ta 20 metrekarelik derme çatma bir evde yaşayan 9 yaşındaki Suriyeli Halil Elşıh,10 kişilik ailenin adeta reisi.

İstanbul Balat'ta 20 metrekarelik derme çatma bir evde yaşayan 9 yaşındaki Suriyeli Halil Elşıh,10 kişilik ailenin adeta reisi. Halep'te ki bombardımandan Türkiye'ye sığınan küçük çocuk sabahtan akşama kadar mendil satarak ailesini geçindirmeye çalışıyor. İleride doktor olup yaralıları iyileştirmek isteyen Halil bir de çocukluğunu yaşamak için bisiklet istiyor.

Önce savaşla tanıştı şimdi geçim mücadelesi veriyor

Suriye'de 5 yıldır süren iç savaştan kaçanlar Türkiye'de yaşam mücadelelerini sürdürmeye devam ediyor. Sokakta mendil satarak para kazanmaya çalışan 9 yaşındaki Halil Elşıh savaş mağduru milyonlarca çocuktan sadece biri. İstanbul Balat'ta trafiğin yoğun olduğu caddelerde sabahın erken saatlerinden itibaren soğuk havaya aldırmadan üzerindeki yırtık montuyla işe başlayan küçük çocuk zaman zaman yorucu mesaisini otobüslerde de geçiriyor. Hem trafikteki sürücülere hem de otobüsteki yolculara mendil satmak isteyen Suriyeli Halil, İstanbul'u uçtan uca dolaşıyor.

Çok erken yaşta önce savaşın acımazsız yüzüyle ardından sığındıkları ülkede yaşam mücadelesiyle tanışan talihsiz çocuk bu durumun bir an önce son bulmasını istiyor.3 yıl önce Halep'ten gelen Elşıh ailesi, umutla savaşın bitmesini ve evlerine döneceği günü bekliyor. Her ay 750 TL kira ödeyerek hayata tutunmaya çalışan 10 kişilik aile, yetkililerden yardım talep ediyor. Halil 7 aylık kardeşi Ali,7 yaşındaki kardeşi Rahaf,5 yaşındaki kardeşi Gufran, annesi, amcası, yengesi ve kuzenleri olan 2 yaşındaki Emced,5 yaşındaki Ahmet ile 20 metrekarelik bir odada yaşıyor.

Akranları okulda o sokakta

Halil okul çağında fakat çalışmak zorunda olduğu için okula gidemiyor. Halil'in babası 29 yaşındaki Berea Elşıh sokakta naylon toplayarak evini geçindirmeye çalışıyor. Savaşta yaralanan Berea Elşıh her gün çalışamadığı için evin yükü küçük Halil'in omuzlarında. Halil 1TL'ye sattığı mendillerle evin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

Boyundan büyük sözlerle adeta ders verdi

Halil güzel günlerin geleceğine olan inancını kaybettiğini belirterek, "Hayatım güzel olsun istiyorum ama güzel oluyor ki hayat çok zor" dedi. Halil savaş günlerini şu sözlerle anlattı, "Halep'ten geldim. Savaştan geldik. Evimiz bombalandı. Burada 10 kişi yaşıyoruz. Suriye'yi çok özlüyorum orası benim memleketim."

" Suriye çorbaya döndü"

Suriye'de bakkal olan Berea Elşıh oğlunun çalışmasını istemediğini ama buna mecbur olduklarını belirterek Suriye'de ki durumu anlattı. Berea Elşıh , "Suriye'de kim haklı kim haksız bilmiyorum. Çorba gibi her şey. Utanıyorum çok millet geldi buraya."

10 Yaşındaki Suriyeli Halil 10 Kişilik Ailesini Geçindiriyor

10 Yaşındaki Suriyeli Halil 10 Kişilik Ailesini Geçindiriyor

10 Yaşındaki Suriyeli Halil 10 Kişilik Ailesini Geçindiriyor

10 Yaşındaki Suriyeli Halil 10 Kişilik Ailesini Geçindiriyor

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Harun Koçak’tan Sağlık Durumuyla İlgili Açıklama11 Şubat 2017 Cumartesi 09:48
  • Karadeniz Bölgesi’nin İlk Diyet Restoranı Trabzon’da Açıldı11 Şubat 2017 Cumartesi 09:38
  • Mersin Şehir Hastanesinde Otel Konforunda Hizmet11 Şubat 2017 Cumartesi 09:38
  • Engelli Çocuklara Yüzme Terapisi11 Şubat 2017 Cumartesi 09:18
  • El Bab’a Zpt Sevk Edildi11 Şubat 2017 Cumartesi 09:13
  • Antalyalı Biber Üreticilerinden Biberde Zirai İlaç Kullanımı Haberine Tepki11 Şubat 2017 Cumartesi 09:08
  • Mevsimlik İşçilerin Hayatta Kalma Mücadelesi11 Şubat 2017 Cumartesi 08:43
  • 200 Kadın Kasap Binlerce Ton Et İşliyor11 Şubat 2017 Cumartesi 08:38
  • Bu Tarlalara Köstebek Değil Hırsız Dadandı11 Şubat 2017 Cumartesi 08:38
  • Dhmi Genel Müdürü Funda Ocak’tan, Atatürk Havalimanı Açıklaması11 Şubat 2017 Cumartesi 08:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti