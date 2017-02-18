10 Yıl Sonra Memlekete Gitti 12 Radar Cezasıyla Döndü

Kocaeli'den 10 yıldır gidemediği memleketi Artvin'e kendi aracı ile tatile giden Derviş Kaya, gidiş ve dönüş yolunda yakalandığı sabit radarlardan kesilen...

Kocaeli'den 10 yıldır gidemediği memleketi Artvin'e kendi aracı ile tatile giden Derviş Kaya, gidiş ve dönüş yolunda yakalandığı sabit radarlardan kesilen 12 ceza tutanağı kendisine ulaşınca şok geçirdi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde ikamet eden Derviş Kaya, yaklaşık 10 yıldır gitmediği memleketine kendine ait arabasıyla gidince tatil dönüşünde pişman oldu. 2016'nın Ağustos ayında ailesini de yanına alarak 41 SF 204 plakalı hafif ticari aracıyla memleketi Artvin'e giden Derviş Kaya, tatil bitiminde evine gelen 12 radar cezası ile şoka girdi. Çorum-Osmancık ve Ordu'da bulunan Trafik Elektronik Denetleme Sistemlerinden (TEDES) kesilen yaklaşık 5 bin TL'lik 12 radar cezasının ardı ardına eve gelmesiyle şaşkınlık yaşayan Kaya, cezaların bir kısmını ödedi, bir kısmına da itiraz etti. Tatil yolunda bin TL'lik yakıt masrafı yaptıklarını belirten Kaya, "Cezalara indirimli haliyle 4 bin TL ödedik, ama bu masraflar yüzünden 2 yıl daha memlekete gidemeyiz" dedi.

"Cezalar memlekete gitme isteğimizi tamamen kaldırdı"

Memleket hasretini dindirme heveslerinin cezalar ile kaçtığını belirten Kaya, "10 yıl aradan sonra Artvin'e gitmeye karar verdik. Gitmemizin sonucunda da cezalardan önümüzü göremez hale geldik. Bu cezalar geldikten sonra karayollarına ortak olacağımızı zannettim. Hisse verileceğini düşündüm. Osmancık ve Ordu'da kurulan radarlar insanları memleketinden soğutuyor. Memlekete gitme isteğini tamamen kaldırıyor" dedi.

"Arka arkaya 12 ceza yemek kafamıza soru işareti getiriyor"

Toplam 12 ceza yediklerini ifade eden Derviş Kaya, "Hızlar komik, 60-70'le yediğimiz cezalar. 1-2 dakika aralarla yediğimiz cezalar var. Bunlara itirazları da yaptık. Şu anda bir sonuç yok. Yaklaşık 4 bin TL gibi bir ceza bedeli ödedik. İstediğimiz, devletin bu kaldırılan radarlardan kesilen cezaların geri iadesi yapılacaksa bir an önce yapılması. Bir tane radardan ceza yersiniz ama arka arkaya bir iki dakika arayla ceza yemek insanın kafasında soru işaretleri getiriyor. Bu yanlışlığın çözülmesini istiyoruz" diye konuştu.

"Bin TL yakıt 4 bin TL radar cezası ödedik"

Cezaların ardı ardına geldiğini söyleyen Kaya, "Sağolsunlar alıştıra alıştıra gönderdikleri için ödedik. Yapacak bir şey yok. Hissettiğimiz şey, iki sene daha memlekete gidemeyiz. Bin TL yakıt yakıp 4 bin TL ceza ödemek insanın zoruna gidiyor" şeklinde konuştu.

"Geri geri gelerek tekrar mı radardan geçtik acaba"

3 sürücü ile memleket yolunda ilerlediklerini dile getiren Kaya, "Yolda dinlenerek gitmemize rağmen böyle bir ceza ile karşılaştık. Bütün cezaları yediğimiz zaman şöyle düşündük acaba bu kadar radar var mı? Hani şöyle de bir şaka yaptık. Acaba ceza yemediğimizi düşünüp geri geri gelerek tekrar mı radardan geçtik?" ifadelerini kullandı.