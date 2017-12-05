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10 Yılda 163 Aile Ev Sahibi Oldu, Binlerce Öğrenciye Burs Verildi

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10 Yılda 163 Aile Ev Sahibi Oldu, Binlerce Öğrenciye Burs Verildi
Merkezi Giresun'da bulunan "Deniz Yıldızı Kültür ve Yardımlaşma Derneği" 10 yılda 163 yardıma muhtaç aileyi ev sahibi yaptı.

Merkezi Giresun'da bulunan "Deniz Yıldızı Kültür ve Yardımlaşma Derneği" 10 yılda 163 yardıma muhtaç aileyi ev sahibi yaptı.

Giresun'da 2006 yılında kurulan Deniz Yıldızı Kültür ve Yardımlaşma Derneği kurulduğu günden 2016 yılına kadar geçen süre içerisinde Giresun ve Ordu illerinde 163 aileye yeni ev yaparken, yüzlerce kişinin de ev onarımını, binlerce öğrenci ye de burs yardımı gerçekleştirdiği ifade edildi.

Derneğin, sadece alan elle veren el arasında bir görev üstlendiğini ifade eden Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ferhat Deniz "İlk genel kurulumuzdan bugüne kadar yapılan iyileştirme ve yardımlarla binlerce ailenin yaşam kaliteleri yükseltilmiş, yardımlaşma ve dayanışma duygusunu artırmaya teşvik etmiştir. Derneğimiz aracılığıyla 10 yıl içerisinde sadece 163 aileye ev yapılmıştır. Bununla birlikte en çok önemsediğimiz yardımlardan birisi de öğrencilere burs verilmesidir ve bugüne kadar da binlerce öğrenciye burs verilmiştir ve verilmeye devam edilmektedir. Derneğimiz sadece bu yardımlara alan elle veren el arasında bir köprü gibi vesile olmaktadır. Derneğimiz, yaptığımız veya yapacağımız yardımları Valilik, Kaymakamlık, Muhtarlık ve yönetim kurulumuzun ve gönüllülerimizin detaylı çalışmaları sonucunda yapmaktadır. Hayırseverlerin yardımıyla ev yapılanlar arasında kimisi yalnız kimisi ise aileleriyle tek odalı barakalarda yaşayanlar vardı. Her şey devletten beklenmez düşüncesiyle bu ihtiyaç sahiplerine ulaşarak imkanları ölçüsünde hayır yapmak isteyenleri bir araya getirdik" ifadelerini kullandı.

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