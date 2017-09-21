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100 Bin Porsiyon Yemek Tüketilecek

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100 Bin Porsiyon Yemek Tüketilecek
Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve Gaziantep'in tüm lezzetlerinin ve kültürünün sergilendiği Gaziantep Yemek Şenlikleri 22-24 Eylül tarihlerinde Kadıköy...

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve Gaziantep'in tüm lezzetlerinin ve kültürünün sergilendiği Gaziantep Yemek Şenlikleri 22-24 Eylül tarihlerinde Kadıköy Selami Çeşme Özgürlük Parkında final yapacak. İstanbul Gaziantepliler Derneği tarafından düzenlenen şenliklere 50 binden fazla katılımcının 100 bin porsiyon yemek tüketmesi bekleniyor.

Şenliklerin her sene festival havasında geçtiğini belirten İstanbul Gaziantepliler Derneği Başkanı Ali Uçar, "Geçtiğimiz haftalarda Beylikdüzü ve Maltepe'de başlayan şenlikler Kadıköy'de final yapacak. Aylar öncesinde başlayan hazırlıklar sonucunda rekor katılımla şenlikleri tamamlamak istiyoruz. Gaziantep'in yemek,eğlence ve kültürel zenginliklerini tanıtmayı hedefliyoruz. Şenliğe gelen misafirlerimizi önce kebapla baklavayla doyurup daha sonra halaylarla konserlerle eğlendireceğiz. Çok sayıda etkinlik ve konser programımız olacak. Kadıköy'de pişen kebabımızın lezeti, baklavamızın tadı tüm İstanbul'u saracak" dedi.

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