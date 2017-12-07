100. Yılında Kudüs Sergi, Panel, Anma Etkinlikleri

Türk Tarih Kurumu, yaşanan son gelişmelerle tekrar dünya gündemine oturan Kudüs'ü geçmişi ve bugünüyle kapsamlı olarak ele alıyor.

Türk Tarih Kurumu, yaşanan son gelişmelerle tekrar dünya gündemine oturan Kudüs'ü geçmişi ve bugünüyle kapsamlı olarak ele alıyor.

Kudüs'ün Birinci Dünya Savaşı sırasında itilaf kuvvetlerince işgalinin 100. yılına denk gelen bugünlerde, dünya medeniyetlerinin düğümlendiği bu önemli şehri bütün yönleriyle ele almak ve Filistin cephesinde Kudüs'ün düşmemesi için çarpışarak maktul düşen şehitlerimizi rahmetle yâd etmek amacıyla 11-15 Aralık 2017 tarihlerinde Türk Tarih Kurumu tarafından bir dizi etkinlik gerçekleştirilecek.

Kurumun 28-29 Kasım 2013'de gerçekleştirdiği Filistin Sempozyumu, 11 Haziran 2016 ve 15 Haziran 2016 tarihlerinde düzenlediği Başkentte Kudüs ve İzmir'de Kudüs sergilerinin ardından, bu etkinliklerin devamı niteliğindeki 100. Yılında Kudüs etkinlikler dizisi, 11 Aralık 2017 günü Gazi Üniversitesi Mimar Kemaleddin Salonunda düzenlenecek olan panelle başlayacak. Yurt içi ve yurt dışından birçokakademisyen ve araştırmacının yer alacağı paneldeKudüs, tarihî, hukukî, toplumsal ve siyasî yönleriyle ele alınacak. Bölge ülkelerinin büyükelçileri, İslam İşbirliği Teşkilatının üyeleri, Türkiye'den ilgili kuruluşların temsilcilerinin de aralarından bulunduğu davetliler ve katılımcılar,Türk sanatçıları Filistinli sanatçılarla bir araya getiren konseri de programda izleyecekler. Açılışta Kudüs'ün binlerce yıllık tarihinin ve Kudüs şehitlerinin anlatıldığı film de ilk kez izleyicilerle paylaşılacak.

Etkinlik kapsamında ayrıca 100. Yılında Küdüs Kahraman Şehitlerimizin Anısına Sergisidüzenlenecek. Türk Tarih Kurumu arşivinde yer alan belge ve fotoğraflara ek olarak Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı Arşiv Dairesi ve Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğününde katkılarıyla hazırlanan sergi, Gazi Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Resim Heykel Müzesinde ziyarete açılacak ve 15 Aralık 2017 tarihine kadar görülebilecek. Bu belgeleri daha geniş kitlelerle buluşturmak ve gelecek kuşaklara kalıcı bir eser bırakmak amacıyla basılan katalog da ziyaretçilerle paylaşılacak. Katalogda Birinci Dünya Savaşı sırasında Filistin, Gazze, Kudüs cephe savunmasında şehit düşen kahraman Mehmetçiğin künye defterindeki isimleri de yer alıyor.