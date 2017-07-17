Bilecik İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda 102 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Alınan bilgilere göre, Osmaneli Ağlan Köyü'nde A.Z. isimli şahsa ait arazi içinde kenevir bitkisi yetiştirildiği ihbarını alan jandarma ekipleri hemen harekete geçti. Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan arazi aramasında A.Z.'ye ait tarlada yapılan aramada 102 kök kenevir bitkisi, 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 1 adet şarjör, 21 adet fişek ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmiştir. 102 kök kenevir bitkisine el konulurken, A.Z isimli şahsa adli işlem başlatıldı.
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