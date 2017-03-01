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107 Maçlık Müsabaka Sona Erdi

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107 Maçlık Müsabaka Sona Erdi
Tekirdağ'da 45 takımdan oluşan yaklaşık 450 sporcunun katılımı ile gerçekleşen ve 107 maç süren "Yıldız Erkekler Futsal Müsabakaları" sona erdi.

Tekirdağ'da 45 takımdan oluşan yaklaşık 450 sporcunun katılımı ile gerçekleşen ve 107 maç süren "Yıldız Erkekler Futsal Müsabakaları" sona erdi.

07 Şubat 2017 tarihinde Endüstri Meslek Lisesi Spor Salonunda gerçekleştirilen "Okul Sporları "Yıldız Erkekler Futsal Müsabakaları" sona erdi.

Müsabakalarda Yıldız Erkekler kategorisinde mücadele eden Çorlu Furtina Pinhas Orta Okulu, 1'inciliği elde ederken, Fevzi Çakmak Orta Okulu 2'inci, Hayrabolu Gazi Orta Okulu da 3'üncü oldu. Müsabakalar'a Yıldız Erkeklerden 45 takım yaklaşık 450 sporcunun katılımı ile gerçekleşirken bugüne kadar oynanan 107 maçta birbirleriyle kıyasıya mücadele verdiler.

Müsabakanın sonunda dereceye giren takımların madalya ve kupaları Gençlik Hizmetleri ve Spor Şube Müdürü Abdülkerim Kasap ve yetkililerce sporculara takdim edildi.

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