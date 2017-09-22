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107 Öğrenci 10 Kilometre Yürüdü

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107 Öğrenci 10 Kilometre Yürüdü
Tekirdağ'da tabiat turizmi uygulama eylem planı kapsamında 107 öğrenci ile tabiat yürüyüşü gerçekleştirildi.

Tekirdağ'da tabiat turizmi uygulama eylem planı kapsamında 107 öğrenci ile tabiat yürüyüşü gerçekleştirildi.

Tabiat Yürüyüşü, "Ganoslar Yolu" Nişantepe Parkurunda gerçekleştirildi. 20 ve 21 Eylül tarihlerinde düzenlenen etkinliklere Tekirdağ Özel Aden Ortaokulu ve Tekirdağ Namık Kemal Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri ile Tekirdağ Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü temsilcileri katılım sağladı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Tekirdağ Şube Müdürlüğünce hazırlanan ve Tekirdağ Valiliğince onaylanan, Tekirdağ Tabiat Turizmi Master Planı çerçevesinde yer alan Yürüyüş Yolları projesi, Trakya Kalkınma Ajansı tarafından 2013/2014 Sosyo-Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında desteklenmiş ve "Ganoslar yolu" olarak hayata geçirildi. 20-21 Eylül tarihinde düzenlenen etkinliğe, toplam uzunluğu 10 Kilometre olan Nişantepe Parkuru 107 öğrenci ile 8 rehber öğretmen katıldı.

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