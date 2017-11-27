10’ncu Sınıf Öğrencisi Apartmanın 3’ncü Katından Düştü

Erzurum'da 10'ncu sınıf öğrencisi ikamet ettiği apartmanın 3'ncü katından düşerek ağır yaralandı.

Erzurum'da 10'ncu sınıf öğrencisi ikamet ettiği apartmanın 3'ncü katından düşerek ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Erzurum'un Yakutiye ilçesinde dün meydana gelen olayda, Hasan Basri Anadolu İmam Hatip Lisesi 10'ncu sınıf öğrencisi Fatmanur Sarı, hava almak için çıktığı balkonda zeminin buzlanması dolayısıyla kayarak dengesini kaybetti ve 3'ncü kattan aşağı düştü. Ağır yaralanan Fatmanur Sarı hemen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Sarı'nın hayati tehlikesi devam ediyor.