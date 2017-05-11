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11. Cumhurbaşkanı Gül Taziyeleri Kabul Ediyor

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11. Cumhurbaşkanı Gül Taziyeleri Kabul Ediyor
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, babasının ölümünün 5. gününde de taziyeleri kabul etti.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, babasının ölümünün 5. gününde de taziyeleri kabul etti. Gül, Kayseri'de gelenek olan "perşembe" yemeğinde vatandaşlarla selamlaştı.

Geçtiğimiz pazar günü babası Ahmet Hamdi Gül'ü kaybeden 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ilde gelenek olan "perşembe" yemeğinde de taziyeleri kabul etti. Babasının ölümünün ardından taziye çadırında taziyeye gelen misafirleri kabul eden Abdullah Gül, misafirlere ikramda bulundu.

11. Cumhurbaşkanı Gül Taziyeleri Kabul Ediyor

11. Cumhurbaşkanı Gül Taziyeleri Kabul Ediyor

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