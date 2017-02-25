11. Datça Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu Yapıldı

Muğlanın Datça ilçesinde, bu yıl 11.'si düzenlenen Uluslararası Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu 316 erkek, 78 kadın 394 yüzücünün katılımı ile...

Muğlanın Datça ilçesinde, bu yıl 11.'si düzenlenen Uluslararası Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu 316 erkek, 78 kadın 394 yüzücünün katılımı ile gerçekleşti. Yarışmacılar 133 uzun parkurda 261 kısa parkurda yarıştılar.

Datça Belediyesi öncülüğünde; Muğla Büyükşehir Belediyesi, Datça Kaymakamlığı, Türkiye Yüzme Federasyonu, Muğla İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Muğla Ticaret Odası'nın katkılarıyla düzenlenen kış yüzme maratonunda kulaçlar Datça'nın simgesi "Badem Çiçekleri" teması ile atıldı.

Bahar havasının yaşandığı Datça'da Kış Yüzme Maratonu'na sporcuların yanı sıra çok sayıda izleyici de katıldı. Vatandaşlar yüzücülere alkışlarla destek olurken etkinliğe Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün de katıldı. Türkiye'de ilk ve tek olan etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Saat 11.00'de başlayan yarışlar saat 13:00'te sona erdi. Yarışa katılan yüzücüler yaş gruplarına göre yarışırken, uzun parkur yüzme yarışında birinciliği 182 numaralı yüzücü Emre Erdoğan 1 saat 09 dakika 39 saniye ile, ikinciliği 131 numara ile yarışan Dursun Saru 1 saat 12 dakika 51 saniye ile üçüncülüğü ise 51 numaralı yüzücü Emrah Özsevim 1 saat 16 dakika 22 saniye ile kazandı.

Kısa parkur yarışlarında erkeklerde birinciliği Barış ilhan 22 dakika 07 saniye ile ikinciliği Aytunç Tulukcuoğlu 22 dakika 19 saniye ile üçüncülüğü ise Osman Zengin 22 dakika 57 saniyede elde etti.

Bayanlarda birinciliği Zeynep Yılmaz 22 dakika 28 saniye İle ikinciliği Cansu Akbay 24 dakika 35 saniyede üçüncülüğü ise Aşina Ateşalp 25 dakika 35 saniye ile kazandı.