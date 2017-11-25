11.’istanbul Kastamonu Günleri’ Başladı

Fatih Belediyesi evsahipliğinde düzenlenen 11.'İstanbul Kastamonu Günleri" start aldı. Açılış programına katılan Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir...

Fatih Belediyesi evsahipliğinde düzenlenen 11.'İstanbul Kastamonu Günleri" start aldı. Açılış programına katılan Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir " 15 Temmuz gecesi Vatan Caddesin'de kastamonulu vatandaşlarımız bu vatanı korumak uğruna canlarını feda etmişlerdir" dedi.

Kastamonu Valiliği himayelerinde, Kastamonu Belediyesi ve Kastamonulular Dayanışma Derneği'nin (KAS-DER) işbirliğiyle 22-26 Kasım tarihleri arasında Yenikapı Etkinlik Alanında 11'incisi düzenlenen "İstanbul Kastamonu Günleri" devam ediyor. Kastamonu yöresel lezzetlerinin, tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtıldığı etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Etkinlik kapsamında bugün düzenlenen programa Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay'ın yanı sıra sanat, iş dünyasından önemli isimler katıldı.

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir Yenikapı etkinlik alanında yer alan kastamonu yöresel lezzetleri standlarını tek tek ziyaret etti. Esnafla sohbet eden Mustafa Demir, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşların bu istediği geri çevirmedi.

" Vatan söz konusu olduğu zaman Kastamonulular gereğini yapmıştır"

Kastamonuluların vatan savunmasındaki cesaretini anlatan Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, " Kastamonu'nun benim için ayrı önemi vardır kurtuluş zamanı bir kere bile düşman işgaline uğramıştır. Vatan söz konusu olduğu zaman "çiğnerim çiğnenirim hakkı tutar kaldırırım" diyen Kastamonulular. 15 Temmuz gecesi Vatan Caddesi'nde Kastamonulu kardeşlerimin ne kadar cesur ve cevval olduğunu kendi gözlerimde gördüm. Baktığımız zaman o gece gazi olan Yakup Pamuk, İmam Adem Tunoğlu ve Cengiz Özdemir kardeşlerimizin kahramanlıklarını unutmamamız gerekiyor" dedi.