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11. Kurtuluş Güreş Turnuvası Sona Erdi

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11. Kurtuluş Güreş Turnuvası Sona Erdi
Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesince düzenlenen 11. Kurtuluş Güreş Turnuvası sona erdi.

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesince düzenlenen 11. Kurtuluş Güreş Turnuvası sona erdi.

Batıpark Spor Salonu'nda Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen güreş turnuvasına, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, İstanbul Sancaktepe Spor, Ankara ASKİ Spor, Ankara TEDAŞ, Ankara İller Bankası, Tokat, Çorum, Kocaeli, Bursa, Erzurum Büyükşehir Belediyespor ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor olmak üzere 130 sporcu katıldı.

Müsabakalar sonunda takım halinde Ankara TEDAŞ birinci, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor ikinci, Kocaeli Körfez Belediyesi üçüncü oldu.

Güreş Turnuvası'nda 8 sıklette müsabakalar yapıldı ve birincilere 5 bin, ikincilere 3 bin, üçüncü ve dördüncülere de bin TL ödül verilirken, 1'nci takıma 4 bin, ikinci takıma 3 bin, üçüncü ve dördüncü takımlara ise 2'şer bin TL takım tasnifi ve kupaları verildi.

Ödül töreninde bir konuşma yapan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, "Bundan 97 yıl önce kahraman ecdadımız birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek işgalci güçleri şehrimizden kovmuştur. Bizler de bu tür etkinliklerle kahraman ecdadımızı yad ederek ecdadımızın kahramanlığını gelecek kuşaklara aktarıyoruz. Güreşin beşiği olan Kahramanmaraş'ta başta güreş sporumuz olmak üzere sporun her branşına destek veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz. İlimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. Yıldönümü kutlama etkinlikleri çerçevesince düzenlediğimiz Ulusal 11. Kurtuluş Güreş Turnuvası'na katılan tüm takımlarımızı ve güreşçilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. 12 Şubat tarihine kadar devam edecek olan kurtuluş haftası etkinliklerimize tüm halkımızı davet ediyor, herkese saygılar sunuyorum" dedi.

Dereceye giren güreşçilere madalyaları ve para ödülleri AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç tarafından verildi.

11. Kurtuluş Güreş Turnuvası'nda dereceye giren güreşçilerin isimleri şöyle;

57 kilo: 1. Ziya Daylak, 2. Şaban Kızıltaş, 3. Ahmet Peker

61 kilo: 1. M.Emin Öğüt, 2. Mustafa Kartal, 3. Utku Doğan

65 kilo: 1. Selahattin Kılıçsallayan, 2. Selim Kozan, 3. M.Recep Aktaş

70 kilo: 1. Mustafa Kuyucu, 2. Samet Ak, 3. Serhat Aslan

74 kilo: 1. Ayhan Sucu, 2. Ender Coşkun, 3. Mehmet Özdemir

86 kilo: 1. Ahmet Bilici, 2. Osman Geçen, 3. Fırat Binici

97 kilo: 1. Fatih Yaşarlı, 2. Mustafa Sessiz, 3. Ali Önceoğlu

125 kilo: 1. Kenan Gör, 2. Onur Alkanoğlu, 3. Bekir Eryücel

11. Kurtuluş Güreş Turnuvası Sona Erdi

11. Kurtuluş Güreş Turnuvası Sona Erdi

11. Kurtuluş Güreş Turnuvası Sona Erdi

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