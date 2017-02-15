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11 Yıl Önce İşlenen Cinayetin Zanlısı Yakalandı

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11 Yıl Önce İşlenen Cinayetin Zanlısı Yakalandı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 11 yıl önce 1 kişinin öldüğü 1 kişinin ise yaralandığı silahlı çatışmada olayın faili yapılan çalışmalar...

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 11 yıl önce 1 kişinin öldüğü 1 kişinin ise yaralandığı silahlı çatışmada olayın faili yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı. Yakalanan şahsın bir başka cinayet olayından da arandığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 11 yıl önce Gölbaşı ilçesi Yarbaşı mezarlığında düzenlenen bir cenaze töreninde Önemli ve Dilkiler aileleri daha önceden olan husumetten dolayı tartıştı. İki aile arasında yaşanan silahlı çatışmada Mazlum Önemli hayatını kaybetti, Murat Önemli ise ağır yaralandı.

1 kişinin ölümüne neden olduğu ileri sürülen Mesut Dilkiler, Selçuk Bektaş ismine düzenlenmiş sahte kimliği kullanarak 11 yıl boyunca kendisini arayan polislerden kaçtı. Dilkiler'in yakalanması için Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri ile Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri ortak çalışmalarla şahsı Gaziantep'in Cinderesi Mahallesi'nde yapılan operasyonla kahvehanede kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şahsı kurtarmak isteyen yakınları ile polis ekipleri arasında arbede çıktı. Çıkan arbede sonrasında şahıs Gaziantep il Emniyet Müdürlüğüne götürülerek alınan ifadesinin ardından Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Mesut Dilkiler'in daha önceden işlemiş olduğu başka bir cinayet davasından dolayı hakkında kesinleşmiş 38 yıl ağır hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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